Đừng để gián đoạn bảo hiểm y tế

Tư vấn bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Ảnh: NQ

Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, Nguyễn Ngọc Lan, sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã chủ động đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình. Là thành viên thứ hai trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT, Lan đóng 884.520 đồng cho 12 tháng. Lan chia sẻ: "Em chưa biết khi nào mới có việc làm nên muốn duy trì thẻ BHYT liên tục để yên tâm hơn. Chỉ cần chẳng may đau ốm hay gặp tai nạn thì vẫn được bảo đảm quyền lợi".

Không phải ai cũng có sự chuẩn bị như vậy. Cuối năm ngoái, Nguyễn Minh Anh, cử nhân Trường Đại học Luật, Đại học Huế, gặp tai nạn giao thông đúng thời điểm đang tìm việc. Sau khi tốt nghiệp, Minh Anh dành phần lớn thời gian nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn nên chưa nghĩ đến việc gia hạn BHYT. "Tôi cứ nghĩ khi nào có việc làm thì công ty sẽ đóng bảo hiểm nên không vội tham gia. Không ngờ tai nạn xảy ra bất ngờ, chi phí điều trị gần 80 triệu đồng và gia đình phải tự xoay xở toàn bộ", Minh Anh kể.

Sau khi sức khỏe ổn định, Minh Anh mới tìm hiểu quy định về BHYT và biết rằng chỉ cần chủ động tham gia theo hộ gia đình ngay sau khi tốt nghiệp thì phần lớn chi phí điều trị đã được quỹ BHYT chia sẻ. "Đó là bài học mà tôi nghĩ nhiều bạn trẻ cũng nên biết để không rơi vào hoàn cảnh giống mình", Minh Anh nói.

Nhiều sinh viên cho biết, trong những ngày cuối khóa, mối quan tâm lớn nhất của họ là tìm việc làm, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng hoặc chuẩn bị học tiếp lên cao. Trong khi đó, việc nối tiếp thẻ BHYT sau khi tốt nghiệp lại ít được chú ý. Không ít sinh viên chia sẻ, suốt thời gian học đại học, việc tham gia BHYT đều do nhà trường tổ chức nên ít ai để ý thời hạn sử dụng của thẻ. Sau khi tốt nghiệp, nếu chưa đi làm hoặc làm việc tự do, việc mua BHYT thường bị xếp sau những khoản chi khác.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên không còn thuộc nhóm tham gia BHYT do nhà trường tổ chức. Nếu chưa làm việc tại doanh nghiệp hoặc chưa thuộc nhóm được ngân sách hỗ trợ, người học có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình tại nơi cư trú để duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Huế, giai đoạn chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp là thời điểm nhiều người trẻ dễ bị gián đoạn tham gia BHYT nhất. Trong khi đó, việc tham gia liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cũng như tích lũy thời gian để hưởng chính sách BHYT 5 năm liên tục theo quy định. Thủ tục tham gia cũng khá đơn giản. Người dân có thể đăng ký tại cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc thông qua UBND cấp xã nơi cư trú.

Tâm lý "còn trẻ, ít khi đau ốm" khiến nhiều người chủ quan với BHYT. Thế nhưng, chỉ một ca tai nạn giao thông, viêm ruột thừa cấp hay sốt xuất huyết phải nhập viện cũng có thể phát sinh chi phí điều trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu phải phẫu thuật hoặc điều trị dài ngày.

Bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố Huế cho biết, mỗi năm đều có không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp để thẻ BHYT hết hạn rồi mới tìm đến cơ quan BHXH khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh. Khi đó, việc tham gia lại không thể bù cho khoảng thời gian đã gián đoạn. Vì vậy, cơ quan BHXH khuyến cáo sinh viên nên chủ động chuyển sang nhóm tham gia phù hợp ngay sau khi kết thúc khóa học để bảo đảm quyền lợi liên tục.