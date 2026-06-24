Để người dân hưởng lợi từ y tế số

Cán bộ y tế lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử trên hệ thống phần mềm

Nhiều tiện ích cho người dân

Thời gian gần đây, hình ảnh người dân mang theo những tập hồ sơ bệnh án dày cộp mỗi khi đến bệnh viện không còn phổ biến như trước. Chỉ cần căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID, các thông tin KCB cơ bản đã được cập nhật và tra cứu nhanh chóng trên hệ thống điện tử.

Bà Trần Thị Thìn (xã Phú Vang) cho biết: “Trước đây mỗi lần đi khám bà phải mang theo nhiều loại giấy tờ, kết quả xét nghiệm cũ để bác sĩ tham khảo. Nay chỉ cần cung cấp số căn cước công dân, cán bộ y tế có thể truy xuất toàn bộ thông tin cần thiết. Các thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án đều được lưu trên hệ thống nên làm thủ tục rất nhanh. Kết quả KCB cũng được liên thông, người dân không phải chờ đợi lâu như trước”.

Theo BSCKII. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang, đơn vị đã thực hiện số hóa dữ liệu KCB trong nhiều năm qua và là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên địa bàn thành phố. Việc áp dụng bệnh án điện tử giúp giảm đáng kể hồ sơ giấy, hỗ trợ cán bộ y tế tra cứu thông tin nhanh chóng, nâng cao hiệu quả KCB. Nhiều cơ sở y tế cũng triển khai đăng ký khám trực tuyến, kiosk tự phục vụ, hệ thống lấy số thứ tự tự động, thanh toán viện phí bằng mã QR, ví điện tử hoặc ngân hàng số…

Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Một trong những hạn chế hiện nay là dữ liệu giữa các cơ sở y tế chưa được liên thông đồng bộ. Nhiều phần mềm quản lý khác nhau khiến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc khai thác thông tin KCB của người dân.

Chi phí đầu tư và duy trì hạ tầng công nghệ thông tin vẫn là thách thức lớn đối với nhiều đơn vị y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, dù đã hoàn thành số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án nhưng việc lưu trữ dữ liệu trên hệ thống vẫn gặp khó khăn do kinh phí vận hành lớn trong khi đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực số cũng là yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đội ngũ cán bộ y tế có đủ năng lực số, kỹ năng số và tư duy số. Vì vậy, công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ y tế cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và bài bản.

Ngoài ra, việc hỗ trợ người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận các dịch vụ số cũng đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Hướng tới nền y tế thông minh

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua ngành y tế TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, ngành y tế đang tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu số, phát triển bệnh án điện tử, thúc đẩy liên thông dữ liệu và triển khai các mô hình KCB thông minh lấy người dân làm trung tâm.

Thực hiện Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, TP. Huế đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh trên địa bàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống y tế số của địa phương. Cùng với đó, dữ liệu KCB được kết nối với cơ quan bảo hiểm xã hội, phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế nhanh chóng, chính xác. Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cũng đang từng bước hình thành cơ sở dữ liệu y tế thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, dự báo và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho biết, thời gian tới ngành y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu y tế dùng chung, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ sở KCB với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời mở rộng triển khai sổ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử và các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ nghiên cứu ứng dụng sâu hơn AI, Internet vạn vật trong y tế (IoMT) và dữ liệu lớn (Big Data) vào quản lý, chăm sóc sức khỏe; đồng thời hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận các tiện ích số.

Chuyển đổi số không chỉ đưa công nghệ vào khám chữa bệnh mà còn thay đổi cách vận hành của ngành y tế. Khi những “điểm nghẽn” về dữ liệu, hạ tầng và nhân lực được tháo gỡ, người dân sẽ được hưởng các dịch vụ y tế nhanh hơn, thuận tiện hơn và chất lượng hơn.