Nâng tầm chuyên môn từ hợp tác quốc tế

Các chuyên gia đến từ Tổ chức Nuoy Reconstructive International (Hoa Kỳ) chuyển giao chuyên môn về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế

Những ngày giữa tháng 3/2026, không khí tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế trở nên khẩn trương và sôi động. Các bác sĩ trong nước phối hợp cùng chuyên gia đến từ Tổ chức Nuoy Reconstructive International (Hoa Kỳ) triển khai chương trình phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ. Chỉ trong hai ngày, gần 30 bệnh nhân đã được khám sàng lọc, tư vấn và phẫu thuật can thiệp. Trong số đó có nhiều trường hợp dị tật phức tạp vùng sọ - mặt, vốn đòi hỏi kỹ thuật cao và kinh nghiệm chuyên sâu.

Một trong những trường hợp điển hình là chị Dương Lạc Th. (phường Phú Xuân, TP. Huế), người đã nhiều năm sống trong mặc cảm vì dị tật vùng mắt ảnh hưởng cả thị lực lẫn thẩm mỹ. “Sau ca phẫu thuật kết hợp giữa tạo hình mi mắt và ghép xương hàm dưới, tôi không chỉ được cải thiện chức năng thị giác mà còn lấy lại sự tự tin trong cuộc sống”, chị Th. chia sẻ.

Không dừng lại ở các ca bệnh đơn lẻ, chương trình còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai… với các dạng dị tật đa dạng như khe hở môi - vòm miệng, lệch mặt, hô - móm hay thiểu sản xương hàm. Đối với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đây không chỉ là cơ hội được điều trị miễn phí mà còn là bước ngoặt giúp các em tự tin hơn trong học tập và hòa nhập xã hội. Những khiếm khuyết từng là rào cản trong giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày dần được khắc phục, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Điểm nổi bật của hợp tác quốc tế chính là hiệu quả trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Trong suốt quá trình làm việc, các chuyên gia nước ngoài không chỉ trực tiếp tham gia phẫu thuật mà còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn quy trình điều trị hiện đại cho đội ngũ y, bác sĩ trong nước. Các buổi hội chẩn, sinh hoạt chuyên môn trở thành diễn đàn trao đổi kiến thức thiết thực, giúp bác sĩ trẻ nâng cao tay nghề, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - hàm mặt.

Theo TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, phụ trách Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ - Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế, việc “cầm tay chỉ việc” trong môi trường thực tế mang lại hiệu quả đào tạo vượt trội so với lý thuyết đơn thuần. Thông qua mỗi ca mổ, bác sĩ trẻ không chỉ học được kỹ thuật mà còn rèn luyện tư duy lâm sàng, cách xử lý tình huống phức tạp và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành.

Hiệu quả của hợp tác quốc tế còn được khẳng định qua những chương trình dài hạn. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, sự phối hợp với các tổ chức y tế quốc tế trong gần một thập kỷ qua đã giúp hàng ngàn bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và các bất thường vùng hàm mặt được phẫu thuật miễn phí. Riêng trong đợt công tác tháng 3/2026, hàng chục trẻ em tiếp tục được can thiệp, mang lại cơ hội cải thiện cả về ngoại hình lẫn chức năng.

Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện đầy xúc động. Nhiều em nhỏ sau phẫu thuật đã có thể nói rõ hơn, ăn uống dễ dàng hơn và tự tin đến trường. “Con tôi như được sinh lần hai sau ca phẫu thuật thành công. Từ khuôn mặt dị tật, nụ cười méo xệch trông rất tội, giờ đây ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn, trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn”, chị Trần Thị Tú, trú tại tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Có thể thấy, hợp tác quốc tế được xem là “cầu nối” giúp rút ngắn khoảng cách với nền y học tiên tiến trên thế giới. Thông qua các chương trình phối hợp, nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật chỉnh hình bằng công nghệ số, cấy ghép implant hay ứng dụng laser đã từng bước được triển khai tại địa phương. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.