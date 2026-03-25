ClockThứ Tư, 25/03/2026 11:06

Gỡ khó nhân lực, thiết bị cho y tế cơ sở

HNN - Sau khi các trạm y tế (TYT) được chuyển giao về UBND xã, phường quản lý, hệ thống y tế cơ sở tại TP. Huế từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị đang trở thành khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) ngay tại cơ sở.

Phát triển y học cổ truyền: Hướng đi bền vững cho y tế cơ sởKhám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khănChủ động kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế xã Phú Vang 

Nhiều khó khăn

Tại nhiều TYT, câu chuyện thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ đa khoa, không còn là cá biệt mà đã trở thành tình trạng phổ biến. Có những trạm dù số lượng nhân viên tương đối đông nhưng số bác sĩ lại hạn chế, dẫn đến áp lực công việc dồn lên một số người. Không ít bác sĩ phải làm việc kiêm nhiệm, thậm chí di chuyển giữa nhiều cơ sở để đảm bảo hoạt động KCB diễn ra liên tục.

Điển hình như tại TYT xã Quảng Điền, dù đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Trạm, song bác sĩ Hồ Quang Huy vẫn phải làm việc giữa hai cơ sở để đảm bảo công tác KCB. Với địa bàn rộng, dân số đông và đặc thù vùng thấp trũng, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, cơ xương khớp ngày càng gia tăng, khiến nhu cầu KCB vượt xa khả năng đáp ứng của Trạm.

Theo bác sĩ Huy, hiện Trạm có 22 nhân viên y tế nhưng chỉ có 4 bác sĩ, trong đó 2 bác sĩ đa khoa, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Việc thiếu nhân lực không chỉ làm tăng áp lực công việc cho đội ngũ y tế mà còn ảnh hưởng đến chất lượng khám, tư vấn và theo dõi điều trị cho người bệnh.

Cùng với nhân lực, sự thiếu hụt và xuống cấp của trang thiết bị y tế càng khiến hoạt động của các TYT gặp nhiều khó khăn. Nhiều thiết bị quan trọng như máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm 10 thông số nước tiểu… bị hỏng hoặc chưa được trang bị đầy đủ. Trong khi đó, các dụng cụ hiện có chỉ dừng lại ở mức cơ bản như máy đo huyết áp hay thiết bị y học cổ truyền. Thực tế này khiến không ít trường hợp bệnh nhân dù mắc bệnh nhẹ vẫn phải chuyển lên tuyến trên để thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán cần thiết. Điều này không chỉ làm tăng chi phí, thời gian đi lại cho người dân mà còn gây quá tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Tại TYT xã Phú Vang, mỗi ngày có từ 25 - 30 lượt người đến KCB, cho thấy niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở. Tuy nhiên, do thiếu thiết bị, nhiều trường hợp buộc phải chuyển tuyến dù bệnh lý không quá phức tạp.

Bà Trần Thị Hạnh, xã Phú Vang chia sẻ: "Chỉ vì Trạm không có máy siêu âm nên tôi phải di chuyển lên trung tâm y tế để kiểm tra tình trạng viêm ruột nhẹ. Trước đây cũng vậy, dù chỉ tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm, song không có máy siêu âm nên Trạm phải chuyển lên tuyến trên khá bất tiện".

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc TYT xã Phú Vang, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Trạm cần đầu tư máy siêu âm, máy điện tim và một số trang thiết bị KCB cần thiết khác. Cùng với đó, nhân lực cho Trạm vẫn đang thiếu, đặc biệt là bác sĩ đa khoa.

Không chỉ ở vùng đồng bằng, tại các xã miền núi, tình trạng thiếu nhân lực và thiết bị còn trầm trọng hơn. Điều này khiến người dân ở những khu vực này gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nâng cao năng lực cho cơ sở

Sau 3 tháng thực hiện chuyển giao về địa phương quản lý, phần lớn các TYT đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động KCB ban đầu và triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các TYT cũng đối mặt với nhiều khó khăn.

Ngoài thiếu bác sĩ, nhiều trạm còn thiếu nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin, kế toán; cơ sở vật chất chưa đồng bộ; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và đơn vị y tế ở một số nơi chưa chặt chẽ. Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của hệ thống y tế cơ sở, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao.

Trước thực trạng trên, ngành y tế TP. Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở. Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, sau khi nắm tình hình tại các TYT, Sở sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh và bổ sung nhân lực, đặc biệt là tăng cường đội ngũ bác sĩ và nhân lực y tế dự phòng từ các trung tâm y tế về các TYT. Cùng với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở cũng được đẩy mạnh, giúp cán bộ y tế có thể đảm đương tốt hơn nhiệm vụ KCB ban đầu.

Về trang thiết bị, ngành y tế sẽ tham mưu UBND các cấp tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung các thiết bị thiết yếu như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm… nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ngay tại tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, việc tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và KCB cũng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các TYT.

Bài, ảnh: Thanh Hương
Xây dựng đội ngũ làm công tác xã hội có trình độ, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026), sáng 25/3, Sở Y tế TP. Huế tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - sáng tạo, chuyên nghiệp - vươn mình đột phá”. Tham dự có TUV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế Hà Văn Tuấn; PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các sở, ban, ngành và những người trực tiếp làm công tác xã hội.

Sửa đổi quy định về điều hành giá xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

Đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/3, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bức xạ trên địa bàn.

Tăng cường an ninh y tế toàn cầu

Hai Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của châu Âu (ECDC) và châu Phi (Africa CDC) vừa ký kết bản ghi nhớ đầu tiên chính thức hóa hợp tác giữa hai cơ quan.

