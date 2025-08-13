Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em từ tuyến y tế cơ sở

Nhân viên y tế thôn bản được ví như những “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế cơ sở. Họ là người trực tiếp đồng hành, theo dõi thai kỳ, hỗ trợ sinh đẻ an toàn, chăm sóc mẹ và bé tại nhà, truyền tải các kiến thức phòng bệnh đến từng hộ dân. Tuy nhiên, do đặc thù công việc và điều kiện sinh sống, không ít nhân viên y tế thôn bản chưa được đào tạo bài bản, thiếu kiến thức cập nhật, kỹ năng thực hành còn hạn chế. Trước thực tế đó, công tác tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ đã được ngành y tế TP. Huế triển khai đồng bộ và linh hoạt.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) phối hợp với các trung tâm y tế khu vực tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên đề về CSSK sinh sản cho nhân viên y tế thôn bản. Theo ThS.BSCKII. Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách CDC TP. Huế, đây là chuỗi hoạt động quan trọng nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu, đồng thời giúp nâng cao kỹ năng thực hành cho lực lượng y tế gần dân nhất.

Tại các lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức mới liên quan đến CSSK bà mẹ - trẻ em như: quản lý thai sản, phòng ngừa tai biến sản khoa, chăm sóc sau sinh, tư vấn - giao tiếp cộng đồng và xử trí các tình huống thường gặp. Lớp học còn tạo cơ hội để học viên thực hành, trao đổi tình huống thực tế từ địa bàn, nhờ đó, những kiến thức được tiếp nhận, chuyển hóa thành kỹ năng phục vụ công việc hàng ngày.

Không khí các lớp học luôn sôi nổi, cởi mở. Học viên tích cực đặt câu hỏi, chia sẻ khó khăn, cùng giảng viên tìm giải pháp tháo gỡ. Nhiều người bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia những lớp học bổ ích, là nơi họ “được hỏi cái mình đang gặp, được học cái mình còn thiếu và được gặp người cùng làm để chia sẻ, trưởng thành”.

Các lớp tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú cũng được triển khai sâu rộng tại các xã có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao. Các nội dung như hướng dẫn chăm sóc trẻ bệnh, chế độ ăn bổ sung hợp lý, thực hành pha chế dung dịch oresol, chế biến thức ăn cho trẻ từ nguồn thực phẩm sẵn có… đều được giảng dạy chi tiết, sinh động và thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Hòa (xã Phú Vinh, TP. Huế) chia sẻ: “Trước đây tôi vẫn lúng túng mỗi khi nấu cháo cho con vì không biết kết hợp thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng. Tham gia buổi tập huấn, tôi được hướng dẫn cụ thể và thực hành chế biến ngay tại chỗ. Nhìn con ăn ngon miệng, khỏe mạnh, tôi yên tâm hơn rất nhiều”.

Theo bác sĩ Đoàn Trọng Sinh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Vinh, do địa bàn sáp nhập từ 4 xã Vinh Xuân, Phú Diên, Vinh Thanh và Vinh An nên khối lượng công việc rất lớn, trạm luôn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức, tăng cường khả năng đáp ứng trong công tác CSSK người dân.

Việc đào tạo, tập huấn liên tục cho nhân viên y tế cơ sở không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại chỗ, mà còn tạo nên mạng lưới CSSK vững chắc ngay tại cộng đồng. Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở, nền tảng của hệ thống y tế toàn dân.