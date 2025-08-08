Tinh gọn và hiệu quả

Người dân đến khám, chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa

Hiện đại, chuyên sâu

Theo Đề án sắp xếp tổ chức hệ thống y tế trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Y tế TP. Huế đã thực hiện đánh giá chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế. Qua đó, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, đồng thời tổ chức lại hệ thống y tế khu vực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Từ 133 trạm y tế (TYT) xã/phường, hệ thống mới đã sắp xếp còn 40 trạm chính và duy trì 93 điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các trung tâm y tế (TTYT) quận/huyện/thị xã được tổ chức lại thành 9 TTYT khu vực trực thuộc Sở Y tế, gồm: TTYT Thuận Hóa, Phú Xuân, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc và A Lưới. Các đơn vị này có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng trên địa bàn phụ trách.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh: “Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ, công bằng và thuận lợi nhất các dịch vụ CSSK. Chúng tôi đang từng bước xây dựng hệ thống y tế địa phương hiện đại, chuyên sâu và hiệu quả hơn”.

Tại xã Khe Tre (TP. Huế) - địa bàn được sáp nhập từ bốn đơn vị: Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ và thị trấn Khe Tre, mô hình TYT mới bao gồm một trạm chính tại Khe Tre và 3 điểm chăm sóc sức khỏe tại các vị trí cũ. Dù chuyển đổi mô hình tổ chức, mọi hoạt động KCB, truyền thông y tế và phòng, chống dịch vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn thông suốt hơn nhờ sự phân công rõ ràng và cơ chế quản lý thống nhất.

Ngay khi TP. Huế xuất hiện các ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn đầu tháng 7/2025, các điểm trạm đã phối hợp chặt chẽ, truyền thông kịp thời đến người dân, giám sát, điều tra dịch tễ và hướng dẫn sử dụng thịt an toàn - giúp người dân yên tâm, tin tưởng hơn vào hệ thống y tế cơ sở.

Tương tự, TTYT Phú Lộc hiện quản lý 8 TYT và 19 điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu. Theo BSCKII. Lê Viết Cường, Giám đốc TTYT Phú Lộc, kể từ ngày 1/7/2025, các cơ sở y tế trong khu vực đã vận hành ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn khám, chữa bệnh. “Chúng tôi thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động các đơn vị, chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời duy trì y tế dự phòng ở mức cao nhất”, bác sĩ Cường cho biết.

Đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất và công nghệ

Cùng với tái cơ cấu tổ chức, các địa phương chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị và nhân lực chất lượng cao. BSCKII. Lê Quang Hiệp, Giám đốc TTYT Hương Trà cho biết, đơn vị đang từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại trụ sở chính và các điểm vệ tinh, song song với việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Sở Y tế TP. Huế đã chỉ đạo các TTYT khu vực yêu cầu các TYT xã/phường sắp xếp lại tổ chức, ổn định khoa, phòng theo hướng tinh gọn - hiệu quả, rà soát lại thiết bị, vật tư y tế để tăng hiệu suất sử dụng và tránh lãng phí. Ngoài ra, các đơn vị cần có chiến lược thu hút, giữ chân nhân lực y tế với thu nhập hợp lý và điều kiện làm việc đảm bảo.

UBND TP. Huế đang xây dựng Đề án đánh giá toàn diện hệ thống y tế địa phương, làm cơ sở để ban hành cho một nghị quyết chuyên đề về phát triển y tế thành phố với các mục tiêu chiến lược, giải pháp đột phá, từ nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt đến cải thiện thu nhập cho cán bộ ngành y tế.

Việc triển khai mô hình tổ chức y tế theo chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là cải cách hành chính mà là bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản lý và cung cấp dịch vụ công. Với cách tiếp cận chủ động, đồng bộ, ngành y tế TP. Huế đang dần khẳng định tính hiệu quả của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc cho một hệ thống y tế cơ sở hiện đại, linh hoạt và vì người dân.