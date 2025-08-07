Tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ y tế tuyến xã

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở

Lớp tập huấn do các giảng viên và trợ giảng thuộc Khoa Phòng chống HIV/AIDS của CDC Huế trực tiếp giảng dạy. Nội dung tập huấn tập trung vào tình hình dịch HIV/AIDS hiện nay tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh, chiến lược chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 cũng như các hoạt động trọng tâm của chương trình phòng, chống HIV/AIDS đang được triển khai.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn cách lập kế hoạch hoạt động dựa trên bằng chứng, các bước xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo tài chính và hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS lâu dài.

Tư vấn sau khi xét nghiệm HIV cho người dân trên địa bàn

Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn, từ đó có thể xây dựng các kế hoạch phù hợp, giải quyết các vấn đề ưu tiên tại địa phương, góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 tại TP. Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Theo số liệu của ngành y tế, hiện toàn thành phố đang quản lý 576 trường hợp nhiễm HIV còn sống, trong đó có 548 người cư trú tại địa phương, 10 người ngoại tỉnh và 18 phạm nhân. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, phát hiện 51 ca nhiễm mới, trong đó 73,3% lây qua quan hệ tình dục đồng giới nam. Đáng chú ý, 53,5% người nhiễm mới dưới 30 tuổi, cho thấy nguy cơ lan truyền HIV trong nhóm thanh niên vẫn còn cao, đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông và can thiệp phù hợp hơn trong thời gian tới.