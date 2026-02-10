  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 10/02/2026 17:14

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái từ Ngày hội Xuân hồng năm 2026

HNN.VN - Sáng 10/2, Đoàn Thanh niên Công an TP. Huế phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình Ngày hội Xuân hồng năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tuổi trẻ Huế ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyệnTiếp nhận 700 đơn vị máu từ sinh viên Trường Đại học Y - DượcĐiện lực Huế hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm 2025

Gần 300 chiến sỹ  Công an TP. Huế tham gia Ngày hội Xuân hồng năm 2026 

Với chủ đề “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của gần 300 chiến sỹ. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 263 đơn vị máu an toàn, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần giảm tình trạng khan hiếm máu, nhất là trong thời điểm sau tết Nguyên đán - giai đoạn nhu cầu truyền máu thường tăng cao.

Không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần, Ngày hội Xuân hồng còn là dịp để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an TP. Huế. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia với những bệnh nhân đang ngày đêm cần máu để duy trì sự sống.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, công tác tổ chức hiến máu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, an toàn cho người tham gia. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Huyết học truyền máu đã trực tiếp tư vấn, thăm khám sức khỏe, tạo tâm lý yên tâm cho các tình nguyện viên trước và sau khi hiến máu.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và người dân về ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, qua đó góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia. Ngày hội Xuân hồng năm 2026 không chỉ để lại những con số ý nghĩa, mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về tình người, về những giọt máu hồng kết nối yêu thương và sự sống.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
hiến máucông anxuân hồng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị y tế và công an

Chiều 6/2, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Phong Điền, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) và Công an phường Phong Điền nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị y tế và công an
Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

Trong hai ngày 4 và 5/2, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại phường Hương Thủy và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top