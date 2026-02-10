Lan tỏa nghĩa cử nhân ái từ Ngày hội Xuân hồng năm 2026

Gần 300 chiến sỹ Công an TP. Huế tham gia Ngày hội Xuân hồng năm 2026

Với chủ đề “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của gần 300 chiến sỹ. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 263 đơn vị máu an toàn, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần giảm tình trạng khan hiếm máu, nhất là trong thời điểm sau tết Nguyên đán - giai đoạn nhu cầu truyền máu thường tăng cao.

Không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần, Ngày hội Xuân hồng còn là dịp để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an TP. Huế. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia với những bệnh nhân đang ngày đêm cần máu để duy trì sự sống.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, công tác tổ chức hiến máu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, an toàn cho người tham gia. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Huyết học truyền máu đã trực tiếp tư vấn, thăm khám sức khỏe, tạo tâm lý yên tâm cho các tình nguyện viên trước và sau khi hiến máu.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và người dân về ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, qua đó góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia. Ngày hội Xuân hồng năm 2026 không chỉ để lại những con số ý nghĩa, mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về tình người, về những giọt máu hồng kết nối yêu thương và sự sống.