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ClockThứ Năm, 08/10/2026 16:03

Kỳ vọng mới trong điều trị ung thư vú tam âm bằng liệu pháp miễn dịch

HNN.VN - Ngày 8/10, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Liệu pháp miễn dịch: Kỳ vọng sống còn mới cho bệnh nhân ung thư vú tam âm”. Chương trình nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị ung thư vú tam âm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong ứng dụng liệu pháp miễn dịch Pembrolizumab tại Việt Nam.

Cảnh giác biến chứng xuất huyết tiêu hóa từ sốt xuất huyết Dengue Gần 100 học viên tham gia lớp Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc lần thứ 21 Bệnh viện Trung ương Huế điều trị thành công ca suy tủy xương vô căn bằng ghép tế bào gốc

 PGS.TS.BS Phạm Nguyên Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế chia sẻ tại buổi sinh hoạt.

Tại chương trình, các chuyên gia cập nhật những bằng chứng mới từ nghiên cứu KEYNOTE-522 trong quản lý ung thư vú tam âm giai đoạn sớm; trao đổi về vai trò của xạ trị trong bối cảnh liệu pháp miễn dịch ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Những kinh nghiệm thực tiễn từ các trường hợp bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại BVTW Huế cũng được chia sẻ, góp phần làm rõ cách tiếp cận và phối hợp các phương pháp điều trị trong thực hành lâm sàng.

Ung thư vú tam âm có đặc điểm diễn tiến nhanh, nguy cơ tái phát và di căn cao, trong khi các lựa chọn điều trị đích còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, những tiến bộ của liệu pháp miễn dịch đang mở ra thêm hướng tiếp cận trong điều trị. Các bằng chứng mới cho thấy, việc phối hợp Pembrolizumab với hóa trị ở những bệnh nhân phù hợp có thể cải thiện đáp ứng trước phẫu thuật, giảm nguy cơ tái phát và góp phần nâng cao kết quả điều trị lâu dài.

Các nội dung trao đổi cũng nhấn mạnh vai trò của chiến lược điều trị đa mô thức và cá thể hóa. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên đặc điểm bệnh lý cũng như tình trạng cụ thể của từng người bệnh, qua đó hướng đến tối ưu hiệu quả điều trị và hạn chế những tác động không cần thiết.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
bệnh việnsinh hoạtung bướu
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