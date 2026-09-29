Kỳ vọng mới trong điều trị ung thư vú tam âm bằng liệu pháp miễn dịch

PGS.TS.BS Phạm Nguyên Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế chia sẻ tại buổi sinh hoạt.

Tại chương trình, các chuyên gia cập nhật những bằng chứng mới từ nghiên cứu KEYNOTE-522 trong quản lý ung thư vú tam âm giai đoạn sớm; trao đổi về vai trò của xạ trị trong bối cảnh liệu pháp miễn dịch ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Những kinh nghiệm thực tiễn từ các trường hợp bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại BVTW Huế cũng được chia sẻ, góp phần làm rõ cách tiếp cận và phối hợp các phương pháp điều trị trong thực hành lâm sàng.

Ung thư vú tam âm có đặc điểm diễn tiến nhanh, nguy cơ tái phát và di căn cao, trong khi các lựa chọn điều trị đích còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, những tiến bộ của liệu pháp miễn dịch đang mở ra thêm hướng tiếp cận trong điều trị. Các bằng chứng mới cho thấy, việc phối hợp Pembrolizumab với hóa trị ở những bệnh nhân phù hợp có thể cải thiện đáp ứng trước phẫu thuật, giảm nguy cơ tái phát và góp phần nâng cao kết quả điều trị lâu dài.

Các nội dung trao đổi cũng nhấn mạnh vai trò của chiến lược điều trị đa mô thức và cá thể hóa. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên đặc điểm bệnh lý cũng như tình trạng cụ thể của từng người bệnh, qua đó hướng đến tối ưu hiệu quả điều trị và hạn chế những tác động không cần thiết.