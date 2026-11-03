Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bệnh nhi 9 tuổi mắc Thalassemia

Các bác sĩ BVTW Huế tặng hoa chúc mừng gia đình bệnh nhân trong ngày xuất viện

Bệnh nhi B.H.N.Y. được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 9 tháng tuổi. Trong suốt nhiều năm, trẻ phải truyền máu định kỳ 3-4 tuần/lần để duy trì sức khỏe. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên bạch cầu người (HLA) cho thấy bệnh nhi tương thích hoàn toàn 12/12 với anh trai ruột 11 tuổi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại.

Sau khi thăm khám, đánh giá chuyên sâu và tổ chức hội chẩn toàn viện, Ban Giám đốc Bệnh viện thống nhất phương án điều trị, xây dựng kế hoạch ghép phù hợp với tình trạng bệnh nhi. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa trong quá trình điều trị, chăm sóc và kiểm soát biến chứng, các dòng tế bào máu của trẻ đã phục hồi, sức khỏe dần ổn định và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ra viện. Thành công của ca ghép mở ra cơ hội giúp bệnh nhi thoát khỏi tình trạng phụ thuộc truyền máu kéo dài, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và phát triển bình thường hơn.

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu xây dựng và phát triển chương trình ghép tế bào gốc tạo máu ở trẻ em từ năm 2019. Đến tháng 9/2024, Bệnh viện chính thức triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 84 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 24 ca ghép đồng loại điều trị Thalassemia từ nguồn hiến là anh chị em ruột.

Việc liên tục làm chủ và phát triển các kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu chuyên sâu không chỉ khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực huyết học nhi khoa mà còn góp phần mở rộng cơ hội điều trị hiệu quả cho trẻ mắc các bệnh lý huyết học di truyền tại Việt Nam.