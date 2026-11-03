  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/11/2026 15:18

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bệnh nhi 9 tuổi mắc Thalassemia

HNN.VN - Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi B.H.N.Y. (9 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) sau khi được ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại thành công từ nguồn hiến là anh trai ruột. Đây là ca ghép thứ 24 sử dụng nguồn tế bào gốc từ anh chị em ruột được bệnh viện thực hiện trong hơn hai năm qua, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn trong điều trị các bệnh lý huyết học di truyền.

Thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên ViệtCập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu

Các bác sĩ BVTW Huế tặng hoa chúc mừng gia đình bệnh nhân trong ngày xuất viện 

Bệnh nhi B.H.N.Y. được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 9 tháng tuổi. Trong suốt nhiều năm, trẻ phải truyền máu định kỳ 3-4 tuần/lần để duy trì sức khỏe. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên bạch cầu người (HLA) cho thấy bệnh nhi tương thích hoàn toàn 12/12 với anh trai ruột 11 tuổi, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại.

Sau khi thăm khám, đánh giá chuyên sâu và tổ chức hội chẩn toàn viện, Ban Giám đốc Bệnh viện thống nhất phương án điều trị, xây dựng kế hoạch ghép phù hợp với tình trạng bệnh nhi. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa trong quá trình điều trị, chăm sóc và kiểm soát biến chứng, các dòng tế bào máu của trẻ đã phục hồi, sức khỏe dần ổn định và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ra viện. Thành công của ca ghép mở ra cơ hội giúp bệnh nhi thoát khỏi tình trạng phụ thuộc truyền máu kéo dài, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và phát triển bình thường hơn.

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu xây dựng và phát triển chương trình ghép tế bào gốc tạo máu ở trẻ em từ năm 2019. Đến tháng 9/2024, Bệnh viện chính thức triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 84 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 24 ca ghép đồng loại điều trị Thalassemia từ nguồn hiến là anh chị em ruột.

Việc liên tục làm chủ và phát triển các kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu chuyên sâu không chỉ khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực huyết học nhi khoa mà còn góp phần mở rộng cơ hội điều trị hiệu quả cho trẻ mắc các bệnh lý huyết học di truyền tại Việt Nam.
THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnghéptế bào gốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận sử dụng công nghệ này tại đơn vị lên 5 trường hợp. Đáng chú ý, một quả thận được bảo quản trong điều kiện thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ, sau hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800km, góp phần mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt
Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu

Sáng 23/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026, quy tụ các chuyên gia, bác sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều cơ sở y tế trong nước. Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu trong khu vực.

Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu
Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống

Ngày 21/10, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng robot trong phẫu thuật bệnh lý cột sống”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cập nhật công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý cột sống phức tạp tại Việt Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống
Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp từ đoàn chuyên gia BVTW Huế, lần đầu tiên, Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cho bệnh nhân có bệnh lý mạch vành kèm tăng huyết áp. Đến sáng 17/10, sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật tim mạch chuyên sâu tại địa phương.

Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Bệnh viện C Đà Nẵng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top