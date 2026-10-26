Thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2

Ca ghép thận đầu tiên diễn ra tại BVTW Huế - Cơ sở 2.

Người bệnh trong ca ghép đặc biệt này là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu . Trước đó, người bệnh đã trải qua phẫu thuật cắt thận trái năm 2010 và lấy sỏi thận phải năm 2019 .

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, cả người nhận và người hiến đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý cũng như mức độ tương hợp miễn dịch . Sau phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu và ghi nhận tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực . Hiện, tình trạng sức khỏe của cả người nhận và người cho đều ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu và theo dõi sát sao.

Với hơn 2.340 ca ghép thận đã được thực hiện, BVTW Huế hiện là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp trong điều trị suy tạng giai đoạn cuối . Những thành tựu này là nền tảng để Bệnh viện phát huy vai trò nòng cốt trong việc đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở trực thuộc .

Trong ca ghép đầu tiên tại Cơ sở 2, các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng từ khâu đánh giá, chuẩn bị trước mổ đến chăm sóc hậu phẫu . Hoạt động này giúp nâng cao năng lực thực hành, tạo tiền đề để Cơ sở 2 chủ động triển khai kỹ thuật ghép thận trong thời gian tới .

Sau gần một thập kỷ hoạt động (từ năm 2017), Đơn vị Thận nhân tạo tại Cơ sở 2 đang thực hiện hơn 28.500 lượt lọc máu mỗi năm, phục vụ hơn 200 bệnh nhân chạy thận định kỳ . Ca ghép thận đầu tiên là bước chuyển quan trọng, bổ sung phương pháp điều trị hiệu quả bên cạnh lọc máu, hoàn thiện hệ thống chăm sóc chuyên sâu tại đây . Thành công này là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển đồng bộ năng lượng chuyên môn toàn hệ thống, thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày bàn giao Cơ sở 2 về BVTW Huế (2016 - 2026) .