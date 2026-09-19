Bệnh viện Trung ương Huế điều trị thành công ca suy tủy xương vô căn bằng ghép tế bào gốc

Êkip bác sĩ BVTW Huế thực hiện ca ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhi 4 tuổi.

Bệnh nhi P.T.M.D, 4 tuổi, đến từ Đà Nẵng, khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, trẻ cũng nhiều lần bị nhiễm trùng. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn.

Đây là bệnh lý nguy hiểm khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng, gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu kéo dài. Theo thông tin từ bệnh viện, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp mang lại cơ hội chữa khỏi, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch.

Bệnh nhi P.T.M.D phục hồi sau quá trình ghép và điều trị tại BVTW Huế.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi phù hợp HLA hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10kg. Tuy nhiên, bệnh nhân mang nhóm máu O trong khi người hiến nhóm máu B, đồng thời người hiến có độ tuổi rất nhỏ. Đây là những yếu tố khiến ca ghép đặt ra nhiều yêu cầu về chuyên môn.

Vì vậy, BVTW Huế quyết định áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể. Nhờ đó, trong ngày lấy tủy không phải gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, góp phần bảo tồn số lượng tế bào gốc cho bệnh nhi. Theo bệnh viện, đây là kỹ thuật mới và BVTW Huế là đơn vị đầu tiên triển khai phương pháp này.

Quá trình lấy tủy từ người hiến 1,5 tuổi, nặng 10kg được thực hiện thành công với sự phối hợp của các chuyên khoa. Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng nhưng được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe trẻ ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, đến nay, đơn vị đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng bệnh nhi Thalassemia, trong 24 tháng qua, bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép đồng loại, sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA từ người thân. Hiện, bệnh viện đã mở rộng thêm phòng ghép, nâng công suất thực hiện đồng thời cho 4 bệnh nhi, đồng thời bắt đầu triển khai kỹ thuật ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi Thalassemia không có sự tương thích hoàn toàn HLA với cha mẹ hoặc anh chị em.

Cũng trong chiều 28/9, Bệnh viện cho ra viện 3 bệnh nhi được ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột, hiện sức khỏe ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi và không còn phải truyền máu định kỳ.