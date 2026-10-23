  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 26/10/2026 11:17

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

HNN.VN - Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận sử dụng công nghệ này tại đơn vị lên 5 trường hợp. Đáng chú ý, một quả thận được bảo quản trong điều kiện thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ, sau hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800km, góp phần mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Đề xuất chính sách mới khi sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xácBệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân ghép gan thứ 11Ghép tạng Việt Nam tiệm cận khu vực, nhưng vẫn 'khát' nguồn hiến tặng

Vận chuyển thận bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế.

Hai ca ghép thận được BVTW Huế thực hiện thành công vào ngày 4 và 15/10/2026, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ bảo quản tạng hiện đại trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và ghép thận từ những địa phương xa.

Ở ca ghép thận thứ 4, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại TP. Hà Nội. Sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu của bệnh nhi đạt khoảng 3.000ml trong 24 giờ đầu và duy trì ổn định ở mức 2.000-2.500ml mỗi ngày sau đó. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị trong giai đoạn hậu phẫu.

Tiếp nối thành công này, ca ghép thận thứ 5 ghi dấu một hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt với nhiều thách thức về khoảng cách địa lý và thời gian. Nguồn thận hiến đến từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng quý giá, ê-kíp BVTW Huế đã di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người hiến, quả thận lập tức được đưa vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế.

Đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế thực hiện ca ghép tạng.

Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800km. Trong điều kiện vận chuyển liên tỉnh, kết hợp nhiều phương tiện, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong công tác bảo quản và vận chuyển tạng tại Việt Nam.

Dù trải qua hành trình dài, sau khi được tái tưới máu trong ca phẫu thuật, thận ghép hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận đang phục hồi tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Theo thông tin cập nhật đến ngày 26/10, cả hai bệnh nhân đều có tiến triển tích cực và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Thành công của hai ca ghép thận cho thấy vai trò quan trọng của công nghệ LifePort trong bảo quản tạng, đặc biệt khi nguồn tạng được điều phối từ các địa phương cách xa trung tâm ghép. Công nghệ này hỗ trợ duy trì điều kiện bảo quản thận trong quá trình vận chuyển, góp phần tạo thuận lợi cho ê-kíp ghép tạng triển khai phẫu thuật và nâng cao cơ hội phục hồi chức năng của tạng sau ghép.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
ghép tạngbệnh việnxuyên việt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu

Sáng 23/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026, quy tụ các chuyên gia, bác sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều cơ sở y tế trong nước. Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu trong khu vực.

Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu
Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống

Ngày 21/10, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng robot trong phẫu thuật bệnh lý cột sống”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cập nhật công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý cột sống phức tạp tại Việt Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống
Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp từ đoàn chuyên gia BVTW Huế, lần đầu tiên, Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cho bệnh nhân có bệnh lý mạch vành kèm tăng huyết áp. Đến sáng 17/10, sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật tim mạch chuyên sâu tại địa phương.

Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Bệnh viện C Đà Nẵng
Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền

Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã đủ năng lực cung ứng dịch vụ y học cổ truyền; 100% các tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền vào năm 2030.

Đến năm 2030, 100 tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền
Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận

Ngày 10/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết, với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của đơn vị, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống trong cùng một ngày. Thành công này mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật y học chuyên sâu ngay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công 2 ca ghép thận

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top