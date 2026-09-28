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ClockThứ Ba, 29/09/2026 15:06

Gần 100 học viên tham gia lớp Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc lần thứ 21

HNN.VN - Ngày 29/9, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức chương trình đào tạo Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc lần thứ 21 với sự tham gia của các chuyên gia phẫu thuật bàn tay, cổ tay và phục hồi chức năng đến từ Úc.

Khám, tư vấn dị tật bàn tay bẩm sinh và di chứng sau phẫu thuật bàn tayKhai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20

Các bác sĩ khám, tư vấn và hội chẩn chuyên môn trước khi phẫu thuật. 

Khóa học diễn ra từ 28/9 đến 2/10, thu hút gần 100 học viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và 2 học viên quốc tế đến từ Samoa, Fiji. Trong khuôn khổ chương trình, hơn 30 lượt người bệnh được khám, tư vấn và hội chẩn chuyên môn (20 trường hợp được lựa chọn để phẫu thuật).

Chương trình đào tạo Phẫu thuật Bàn tay Việt - Úc được triển khai từ năm 2004.

Năm nay, khóa học tập trung vào 3 lĩnh vực chính, gồm phẫu thuật bàn tay và kỹ thuật vi phẫu; nội soi khớp cổ tay; phục hồi chức năng bàn tay sau phẫu thuật. Nội dung đào tạo được triển khai kết hợp giữa các bài giảng chuyên đề, thảo luận ca bệnh, khám và lựa chọn người bệnh, phẫu thuật trực tiếp cùng các workshop thực hành.

Theo đó, các kỹ thuật chuyên sâu được cập nhật tại khóa học gồm gây tê tại chỗ WALANT, nội soi khớp cổ tay, phẫu thuật thần kinh, điều trị gãy xương bàn tay, khâu nối mạch máu - thần kinh dưới kính hiển vi và phục hồi chức năng bàn tay sau phẫu thuật.

Các chuyên gia Úc phối hợp với bác sĩ BVTW Huế trực tiếp khám, hội chẩn và xây dựng phương án điều trị cho những trường hợp tổn thương phức tạp ở bàn tay, cổ tay, thần kinh ngoại biên, đám rối thần kinh cánh tay và chi trên. Những ca bệnh được lựa chọn phẫu thuật trở thành tình huống đào tạo thực tế, giúp học viên trao đổi trực tiếp về chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật và phục hồi chức năng sau mổ.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
phẫu thuậtbàn taubệnh viện
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