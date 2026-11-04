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ClockThứ Sáu, 06/11/2026 16:44
Bệnh viện Trung ương Huế

Tầm soát miễn phí bệnh võng mạc đái tháo đường cho hơn 600 người bệnh

HNN.VN - Ngày 6/11, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức tổng kết chương trình khám tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh võng mạc đái tháo đường cho các bệnh nhân. Hoạt động nhằm phát hiện sớm các tổn thương võng mạc, góp phần phòng ngừa nguy cơ suy giảm thị lực và mù lòa ở người bệnh đái tháo đường, đồng thời hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới (14/11).

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uốngTăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng 250 bệnh nhân và người nhà tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân đái tháo đường

 Người bệnh được tầm soát miễn phí bệnh võng mạc đái tháo đường.

Bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường. Nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây suy giảm thị lực nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến mù lòa. Trong đó, những tổn thương ở võng mạc có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, nhiều người bệnh thường chủ quan, bỏ qua việc thăm khám mắt định kỳ, chỉ đến cơ sở y tế khi thị lực đã bị ảnh hưởng.

Diễn ra từ ngày 2 - 6/11, chương trình tầm soát miễn phí được BVTW Huế triển khai nhằm tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dịch vụ kiểm tra sức khỏe mắt, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết và chủ động phòng ngừa biến chứng. Theo đó, chương trình đã phục vụ khoảng 600 người bệnh đái tháo đường, trong đó người bệnh được chụp ảnh màu đáy mắt không giãn đồng tử, đọc kết quả và tư vấn ngay trong ngày. Kỹ thuật chụp ảnh đáy mắt giúp các bác sĩ đánh giá tình trạng võng mạc, nhận diện sớm những dấu hiệu tổn thương liên quan đến bệnh đái tháo đường, từ đó đưa ra hướng theo dõi và xử trí phù hợp.

Việc tổ chức tầm soát không chỉ mang lại cơ hội phát hiện sớm biến chứng cho người bệnh mà còn góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua đó, BVTW Huế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, hướng đến mục tiêu bảo vệ thị lực, hạn chế nguy cơ mù lòa có thể phòng tránh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
đái tháo đườngvõng mạcbệnh viện
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