  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/11/2026 17:27

Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật robot thực nghiệm từ xa gần 1.000 km

HNN.VN - Trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật robot diễn ra từ ngày 30/10 đến 4/11, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) triển khai thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa bằng hai hệ thống robot phẫu thuật Kangduo SR2000. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot trực tuyến, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ cao vào đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa hiện đại.

Hội nghị ELSA 2026 quy tụ hơn 800 đại biểu tham dự tại HuếĐào tạo phẫu thuật robot cơ bản Ký kết thành lập Trung tâm Đào tạo Phẫu thuật Robot Việt - Trung

Lãnh đạo BVTW Huế trực tiếp điều khiển hệ thống robot, thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thực nghiệm từ xa. 

Các chuyên gia của BVTW Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo, trực tiếp điều khiển hệ thống phẫu thuật robot tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để thực hiện đào tạo và hướng dẫn các kỹ thuật phẫu thuật Robot trên thực nghiệm tại BVTW Huế. Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km.

Tại đầu cầu Huế, các thao tác của phẫu thuật viên được truyền qua mạng 5G chuyên dụng với độ trễ thấp, kết hợp hình ảnh 3D có độ nét cao. Hệ thống robot tại đầu cầu TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận tín hiệu tức thời và thực hiện chính xác các thao tác phẫu tích, cắt đốt, khâu nối. Phiên thực nghiệm được điều phối trực tuyến bởi PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS. Hồ Văn Linh cùng ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu của BVTW Huế.

Nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot được triển khai trực tuyến như cắt túi mật, cắt gan bán phần, nối vị tràng, cắt thận bán phần và toàn phần... Bên cạnh đó, các học viên còn trực tiếp thực hành những kỹ thuật phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm của BVTW Huế, giúp củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng thao tác. Chương trình thu hút sự tham gia của ban giám đốc hai bệnh viện, đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên, trong đó có 25 học viên học trực tiếp và gần 200 học viên tham gia trực tuyến. 

Trên thế giới, phẫu thuật trực tuyến (Telesurgery) với khoảng cách hàng nghìn km đang từng bước được triển khai nhờ sự phát triển của khoa học, công nghệ và hạ tầng viễn thông. Việc BVTW Huế thực hiện thành công chương trình này mở ra hướng tiếp cận mới trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện trong nước cũng như khu vực. Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại và vai trò đào tạo chuyên sâu của BVTW Huế, đây cũng là tiền đề để bệnh viện nghiên cứu, phát triển mạng lưới hỗ trợ phẫu thuật từ xa, góp phần đưa các kỹ thuật y học tiên tiến đến gần hơn với người bệnh trên cả nước.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
phẫu thuậtrobotbệnh viện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bệnh nhi 9 tuổi mắc Thalassemia

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi B.H.N.Y. (9 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) sau khi được ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại thành công từ nguồn hiến là anh trai ruột. Đây là ca ghép thứ 24 sử dụng nguồn tế bào gốc từ anh chị em ruột được bệnh viện thực hiện trong hơn hai năm qua, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn trong điều trị các bệnh lý huyết học di truyền.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bệnh nhi 9 tuổi mắc Thalassemia
Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép thận có ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận sử dụng công nghệ này tại đơn vị lên 5 trường hợp. Đáng chú ý, một quả thận được bảo quản trong điều kiện thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ, sau hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800km, góp phần mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục mới về bảo quản thận ghép xuyên Việt
Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu

Sáng 23/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nội soi quốc tế Đông Nam Á 2026, quy tụ các chuyên gia, bác sĩ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và nhiều cơ sở y tế trong nước. Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu trong khu vực.

Cập nhật tiến bộ nội soi tiêu hóa và kỹ thuật can thiệp chuyên sâu
Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống

Ngày 21/10, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng robot trong phẫu thuật bệnh lý cột sống”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cập nhật công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý cột sống phức tạp tại Việt Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top