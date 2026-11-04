Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật robot thực nghiệm từ xa gần 1.000 km

Lãnh đạo BVTW Huế trực tiếp điều khiển hệ thống robot, thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thực nghiệm từ xa.

Các chuyên gia của BVTW Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo, trực tiếp điều khiển hệ thống phẫu thuật robot tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để thực hiện đào tạo và hướng dẫn các kỹ thuật phẫu thuật Robot trên thực nghiệm tại BVTW Huế. Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km.

Tại đầu cầu Huế, các thao tác của phẫu thuật viên được truyền qua mạng 5G chuyên dụng với độ trễ thấp, kết hợp hình ảnh 3D có độ nét cao. Hệ thống robot tại đầu cầu TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận tín hiệu tức thời và thực hiện chính xác các thao tác phẫu tích, cắt đốt, khâu nối. Phiên thực nghiệm được điều phối trực tuyến bởi PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS. Hồ Văn Linh cùng ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu của BVTW Huế.

Nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot được triển khai trực tuyến như cắt túi mật, cắt gan bán phần, nối vị tràng, cắt thận bán phần và toàn phần... Bên cạnh đó, các học viên còn trực tiếp thực hành những kỹ thuật phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm của BVTW Huế, giúp củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng thao tác. Chương trình thu hút sự tham gia của ban giám đốc hai bệnh viện, đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên, trong đó có 25 học viên học trực tiếp và gần 200 học viên tham gia trực tuyến.

Trên thế giới, phẫu thuật trực tuyến (Telesurgery) với khoảng cách hàng nghìn km đang từng bước được triển khai nhờ sự phát triển của khoa học, công nghệ và hạ tầng viễn thông. Việc BVTW Huế thực hiện thành công chương trình này mở ra hướng tiếp cận mới trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện trong nước cũng như khu vực. Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại và vai trò đào tạo chuyên sâu của BVTW Huế, đây cũng là tiền đề để bệnh viện nghiên cứu, phát triển mạng lưới hỗ trợ phẫu thuật từ xa, góp phần đưa các kỹ thuật y học tiên tiến đến gần hơn với người bệnh trên cả nước.