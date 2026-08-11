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Cảnh giác biến chứng xuất huyết tiêu hóa từ sốt xuất huyết Dengue

HNN.VN - Sáng 6/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi, vừa điều trị thành công trường hợp em C.T.H.N. (15 tuổi, phường Thuận Hóa) mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng xuất huyết tiêu hóa.

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh, bước vào giai đoạn đỉnh dịchGiữ vững “lá chắn” phòng bệnhẢnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Cháu C.T.H.N được xuất viện sau thời gian điều trị. 

Em N. khởi bệnh với sốt cao trong 3 ngày, kèm đau đầu, nôn dịch màu nâu, đi cầu phân đen. Sau đó, trẻ nôn ra khoảng 150ml máu, xuất hiện huyết áp kẹt và giảm hematocrit. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ bị xuất huyết tiêu hóa nặng.

Trước tình trạng nguy hiểm, ê-kíp điều trị tiến hành hồi sức chống sốc, truyền máu và nội soi cấp cứu. Kết quả nội soi phát hiện một ổ loét hành tá tràng đang chảy máu. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu bằng hemoclip kết hợp tiêm adrenaline. Do tình trạng mất máu và tái xuất huyết nhiều lần, trẻ cần được truyền một lượng lớn chế phẩm máu, tổng cộng tương đương hơn 6.000ml máu, gồm 5.400ml khối hồng cầu, 500ml huyết tương và 3 đơn vị tiểu cầu. Sau khoảng 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ ổn định. Em N. tiếp tục được theo dõi, điều trị thêm 2 tuần trước khi được xuất viện.

Theo ThS.BS Phạm Kiều Lộc, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến nặng nhanh chóng, vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ mắc bệnh. Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều hoặc nôn ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh, tiểu ít, khó thở hoặc có dấu hiệu choáng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Cán bộ y tế truyền thông về sốt xuất huyết đến với người dân. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 280 ca sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Trung tâm Y tế Phú Xuân là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 94 ca. Cơ quan chức năng cảnh báo, thời tiết thay đổi thất thường, chuẩn bị bước vào mùa mưa bão là thời điểm thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm gia tăng.

Vì vậy, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, dọn dẹp các vật phế thải, dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà nhằm hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh, đồng thời chủ động tiêm vaccine đúng chỉ định nhằm bảo vệ cho trẻ.

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