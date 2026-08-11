Cảnh giác biến chứng xuất huyết tiêu hóa từ sốt xuất huyết Dengue

Cháu C.T.H.N được xuất viện sau thời gian điều trị.

Em N. khởi bệnh với sốt cao trong 3 ngày, kèm đau đầu, nôn dịch màu nâu, đi cầu phân đen. Sau đó, trẻ nôn ra khoảng 150ml máu, xuất hiện huyết áp kẹt và giảm hematocrit. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ bị xuất huyết tiêu hóa nặng.

Trước tình trạng nguy hiểm, ê-kíp điều trị tiến hành hồi sức chống sốc, truyền máu và nội soi cấp cứu. Kết quả nội soi phát hiện một ổ loét hành tá tràng đang chảy máu. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu bằng hemoclip kết hợp tiêm adrenaline. Do tình trạng mất máu và tái xuất huyết nhiều lần, trẻ cần được truyền một lượng lớn chế phẩm máu, tổng cộng tương đương hơn 6.000ml máu, gồm 5.400ml khối hồng cầu, 500ml huyết tương và 3 đơn vị tiểu cầu. Sau khoảng 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ ổn định. Em N. tiếp tục được theo dõi, điều trị thêm 2 tuần trước khi được xuất viện.

Theo ThS.BS Phạm Kiều Lộc, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến nặng nhanh chóng, vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ mắc bệnh. Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều hoặc nôn ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh, tiểu ít, khó thở hoặc có dấu hiệu choáng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

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