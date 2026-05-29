Lắng nghe tâm tư, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người lao động

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại chương trình đối thoại với đoàn viên, NLĐ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế đồng chủ trì chương trình. Nhiều kiến nghị đã được lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tiếp thu, giải đáp, đồng thời đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới.

Lo an cư và an sinh

Tại đối thoại, vấn đề thu nhập và mức sống của NLĐ nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Gas miền Trung chi nhánh Huế cho rằng giá thuê nhà, điện nước, đi lại, học hành và nuôi con đều tăng mạnh trong khi mức lương tối thiểu vùng vẫn còn thấp so với thực tế cuộc sống. “Nhiều công nhân làm việc toàn thời gian nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí thiết yếu, rất khó tích lũy và ổn định cuộc sống lâu dài”, bà Trâm phản ánh.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thành phố Huế đã kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu trong các năm tiếp theo phù hợp với mức sống thực tế của NLĐ và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. “Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo việc làm bền vững, nâng cao tay nghề, phát triển nhà ở công nhân và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục phục vụ NLĐ”, ông Hải nói.

Liên quan nhà ở cho NLĐ, ông Võ Văn Nhơn, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết hiện nhiều viên chức, NLĐ, nhất là lao động trẻ và người làm việc xa nơi cư trú vẫn gặp khó khăn về chỗ ở; nhiều người phải thuê trọ dài hạn, khó tiếp cận nhà ở xã hội.

Về nội dung này, ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, Huế phấn đấu hoàn thành 11.800 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030. NLĐ thuộc diện đủ điều kiện có thể tiếp cận các chương trình nhà ở xã hội và vay ưu đãi theo quy định.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn tại đối thoại là tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài.

Nêu ý kiến tại chương trình, ông Trần Nguyễn Bảo Hoàng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình thành phố cho rằng tình trạng chậm đóng, nợ BHXH vẫn là nỗi lo của nhiều NLĐ. “NLĐ mong muốn thành phố tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm và công khai danh sách doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH để NLĐ chủ động bảo vệ quyền lợi của mình”, ông Hoàng kiến nghị.

Người lao động kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm tại chương trình đối thoại.

Giải đáp nội dung này, bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố Huế khẳng định: Quan điểm của lãnh đạo thành phố Huế là xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài.

Theo bà Lý, trường hợp đủ dấu hiệu sẽ chuyển cơ quan điều tra xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự. Trong năm 2026, thành phố sẽ tăng cường thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành đối với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài; đồng thời công khai danh sách doanh nghiệp vi phạm trên các cổng thông tin điện tử và nền tảng số chính thức.

Cam kết tháo gỡ, đồng hành cùng người lao động

Liên quan câu chuyện nhà trẻ cho con công nhân, ông Hoàng Quốc Tuấn, Công đoàn cơ sở Công ty SCAVI Huế cho biết: Nhiều công nhân hiện vẫn phải gửi con ở các nhóm trẻ tự phát hoặc xa nơi làm việc do thiếu cơ sở giữ trẻ phù hợp tại khu công nghiệp.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thành phố Huế sẽ ưu tiên quỹ đất phát triển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của NLĐ.

NLĐ cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn công nghiệp; các nội dung đã được đại diện sở, ngành trực tiếp giải đáp tại chương trình…

Kết luận chương trình đối thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của đoàn viên, NLĐ khi trực tiếp nêu nhiều vấn đề sát thực tiễn đời sống công nhân hiện nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NLĐ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình đối thoại

Đối với vấn đề tiền lương, thu nhập, bên cạnh lộ trình điều chỉnh của Nhà nước, các cấp công đoàn cần tăng cường đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp nhằm nâng cao thu nhập và mở rộng các chính sách phúc lợi cho NLĐ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động tại doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ, nhất là các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài.

'“Các ý kiến tại chương trình hôm nay đều là những vấn đề rất thực tế từ cơ sở. Thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ để chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, xử lý và từng bước tháo gỡ”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Dịp này, chương trình cũng trao 250 suất quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.