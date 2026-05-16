Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Đoàn viên, NLĐ tham gia trò chơi kéo co do Công đoàn thành phố tổ chức

Công nhân được hát, được chơi thể thao...

Ở Công ty CP Kim Sora - chi nhánh Huế, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ được bắt đầu từ những việc gần gũi: Cải thiện môi trường làm việc, bố trí khu vực nghỉ ngơi, duy trì các giải thể thao, chương trình văn nghệ dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân...

Với hơn 200 lao động, trong đó 185 lao động nữ, phần lớn làm việc trực tiếp theo dây chuyền, những hoạt động này giúp công nhân có thêm khoảng nghỉ, thêm sự sẻ chia sau giờ làm. Nhiều năm nay, Công ty duy trì mỗi năm từ 2 - 3 giải thể thao, với hơn 60% lao động hưởng ứng. Đội văn nghệ khoảng 20 thành viên luôn tích cực trong các chương trình giao lưu, hội thi.

Từ những hoạt động giản dị ấy, đời sống tinh thần của NLĐ được bồi đắp từng ngày. Ông Nguyễn Ngọc Sữu, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kim Sora - chi nhánh Huế cho biết: Chăm lo đời sống tinh thần không chỉ là tổ chức hoạt động phong trào, mà quan trọng hơn là để NLĐ cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và có thêm niềm vui trong chính nơi làm việc hằng ngày.

Tại Công ty TNHH MSV - một doanh nghiệp (DN) may mặc thời trang cao cấp của Nhật Bản ở Khu công nghiệp Phú Bài, với gần 1.200 lao động, việc chăm lo đời sống tinh thần lại được thể hiện qua những hoạt động theo cách riêng của DN này. Theo ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV, NLĐ là tài sản quý giá nhất của DN. Vì vậy, công đoàn luôn phối hợp với ban giám đốc tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chăm lo vào các dịp lễ lớn.

Riêng chương trình tất niên hằng năm được Công ty TNHH MSV tổ chức công phu, với hơn 10 tiết mục văn nghệ do chính công nhân dàn dựng và biểu diễn. Sân khấu đêm tất niên không chỉ là nơi trao quà, gửi lời chúc sau một năm làm việc, mà còn là khoảng không gian để NLĐ tạm rời vị trí quen thuộc trên chuyền may, tự tin thể hiện năng khiếu, niềm vui và sự gắn kết của mình trong tập thể.

Một trong những hạt nhân văn nghệ của Công ty, chị Ngô Thị Ánh, công nhân may chuyền 6 chia sẻ: Với công nhân trực tiếp sản xuất, sau những giờ làm việc tập trung cao, các hoạt động văn nghệ, thể thao giúp chúng tôi giải tỏa áp lực, gần gũi nhau hơn và cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của công đoàn, DN. Khi được đứng trên sân khấu, được cùng đồng nghiệp tập luyện, biểu diễn, mình thấy vui và tự tin hơn. Những hoạt động như vậy làm cho công nhân thấy mình không chỉ đến công ty để làm việc, mà còn được sẻ chia, được gắn bó như trong một tập thể lớn.

Ở MSV, Công đoàn còn phối hợp duy trì câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản, với sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn, Phòng Tổng vụ và cán bộ y tế Công ty. Đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ. Với lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ cao, những buổi truyền thông này giúp NLĐ có thêm kiến thức, kỹ năng để chăm sóc bản thân và gia đình.

Quan tâm sát nhu cầu của người lao động

Từ những mô hình ở cơ sở cho thấy, chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ không còn là phần “phụ thêm” sau sản xuất, mà đang dần trở thành yêu cầu thiết yếu trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế cho biết: Hàng năm, thông qua chương trình “Tết sum vầy”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, hội thi “Tài năng đoàn viên Công đoàn”, liên hoan tiếng hát đoàn viên, NLĐ,… đã tạo thêm nhiều “điểm hẹn” tinh thần cho công nhân.

Không gian chăm lo cũng ngày càng đa dạng hơn. Nhà Văn hóa Lao động thành phố là nơi tổ chức khoảng 70% hoạt động văn hóa, thể thao của các cấp công đoàn trực thuộc. Ở nhiều DN, các thiết chế như sân bóng đá, phòng đọc sách, phòng sinh hoạt, khu nghỉ giữa ca, phòng chiếu phim, khu thể thao… cũng được quan tâm đầu tư.

Theo ông Lê Minh Nhân, sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội, áp lực việc làm, phân hóa thu nhập và những biến động của thị trường lao động khiến đời sống tinh thần của công nhân có nhiều vấn đề cần được quan tâm hơn. Nếu không có sự định hướng, sẻ chia và đồng hành kịp thời, NLĐ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, thiếu thông tin, thậm chí bị tác động bởi những luồng thông tin tiêu cực.