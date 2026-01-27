  • Huế ngày nay Online
Tăng cường quản lý, phòng ngừa chủ động sốt xuất huyết Dengue trong bối cảnh mới

HNN.VN - Sáng 31/1, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sốt xuất huyết Dengue - Quản lý ca bệnh - Phòng ngừa chủ động trong bối cảnh mới”. Hội thảo nhằm cập nhật những thông tin khoa học mới nhất về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue (SXH Dengue) cho đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn.

Tham dự hội thảo có PGS.TS.BS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam; PGS.TS.BS. Trần Xuân Chương, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Miền Trung - Tây Nguyên, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP. Huế cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các cơ sở y tế, đơn vị liên quan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 50-100 triệu ca mắc SXH Dengue, trong đó có khoảng 22.000 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trong vòng hai thập kỷ qua, số ca mắc đã tăng gấp 10 lần, khiến SXH Dengue được WHO xếp vào nhóm 10 mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, ở mức độ khẩn cấp cao.

Tại Việt Nam, SXH Dengue vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lưu hành rộng khắp trên cả nước. Năm 2025, cả nước ghi nhận trên 180.000 ca mắc và 43 ca tử vong; riêng TP. Huế có 426 ca mắc. Thực tế cho thấy, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ mắc bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nếu không triển khai các giải pháp phòng, chống quyết liệt, đồng bộ và kịp thời, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là hiện hữu.

 Cán bộ y tế đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được nghe 4 báo cáo khoa học chuyên sâu, tập trung vào công tác dự phòng và điều trị SXH Dengue. Nội dung các báo cáo đề cập đến tình hình dịch tễ và những thách thức trong phòng, chống dịch tại TP. Huế; tối ưu hóa điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em từ thực tiễn ca bệnh; tiếp cận chẩn đoán và điều trị SXH Dengue ở người lớn trong thực hành lâm sàng; cũng như các giải pháp phòng ngừa chủ động trong bối cảnh mới và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Hội thảo không chỉ giúp đội ngũ y tế cập nhật kiến thức mới về dịch tễ, chẩn đoán và điều trị SXH Dengue, mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống dịch hiện nay. Qua đó, góp phần đề xuất những giải pháp hiệu quả, trong đó nhấn mạnh vai trò của phòng bệnh chủ động, nhằm kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân trong tình hình mới.

THANH HƯƠNG
