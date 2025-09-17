Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo UBND TP. Huế và Sở Y tế trao áo hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

Tham dự buổi lễ có các Thành ủy viên: Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Y tế - PGS.TS Trần Kiêm Hảo, cùng lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm y tế và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tính đến ngày 30/10/2025, TP. Huế đang quản lý 594 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 588 bệnh nhân được điều trị ARV, đạt tỷ lệ 98,9%. Riêng 10 tháng đầu năm 2025, thành phố ghi nhận 86 ca nhiễm mới, trong đó tỷ lệ nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm gần 65,5% trong nhóm người nhiễm. Phòng khám HIV tiếp nhận 50 bệnh nhân mới, 12 bệnh nhân chuyển đến và 7 ca điều trị lại, đồng thời đang theo dõi và điều trị cho 498 bệnh nhân. Con số này cho thấy dịch HIV vẫn đang có xu hướng gia tăng ở nhóm thanh niên trẻ, MSM và các nhóm nguy cơ cao khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, thành phố luôn là địa phương đi đầu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện đồng bộ các giải pháp từ truyền thông, tư vấn, xét nghiệm sớm đến điều trị ARV và PrEP. Với chủ đề năm 2025: “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, thành phố kêu gọi toàn cộng đồng tiếp tục giảm kỳ thị, mở rộng tiếp cận dịch vụ và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều hoạt động truyền thông đã được triển khai đồng loạt tại các địa phương như mít tinh cấp xã/phường, hội thảo, tọa đàm, sân khấu hóa, tuyên truyền mạng xã hội… nhằm đưa thông điệp phòng, chống HIV/AIDS đến gần hơn với từng nhóm dân cư. Đây là những nỗ lực nhằm duy trì bền vững mục tiêu điều trị, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được quản lý và giảm lây nhiễm mới trên địa bàn.

Tại lễ mít tinh, đại diện thành phố kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và người dân tiếp tục đồng hành, triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. Thành phố cam kết mở rộng mạng lưới dịch vụ thân thiện, tăng khả năng tiếp cận xét nghiệm và điều trị, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho các nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đổi mới để đảm bảo mọi người đều được tiếp cận thông tin chính xác, cởi mở và không kỳ thị.