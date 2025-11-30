Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống HIV/AIDS năm 2025

Hội thi diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động bổ ích

Là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức cho sinh viên trong toàn Đại học Huế về phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, hội thi với sự tham gia của sinh viên đến từ năm đơn vị: Trường Đại học Luật, Trường Du lịch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và Khoa Kỹ thuật & Công nghệ. Mỗi đơn vị thành lập một đội thi gồm 5 thành viên, bảo đảm cơ cấu cân bằng nam - nữ.

Nội dung thi tập trung vào các kiến thức trọng tâm như tình hình dịch HIV/AIDS hiện nay; các quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS; kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh; dịch vụ xét nghiệm HIV cũng như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). Đây đều là những nội dung quan trọng giúp sinh viên trang bị kiến thức chính xác để tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền hiệu quả trong cộng đồng.

Hội thi gồm 3 vòng: “Sắc đỏ chào sân”, nơi các đội có 3 phút giới thiệu thông điệp và tinh thần của đội; vòng 2 “Red Ribbon Quiz Show” với 20 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chuyên môn; và vòng 3 “Thử thách tình huống Đỏ”, nơi các đội bốc thăm và xử lý tình huống giả định liên quan đến HIV/AIDS trong 5 phút trình bày. Ngoài ra, chương trình còn có phần thi dành cho khán giả với 10 phần quà lưu niệm cho những câu trả lời đúng.

Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy, xử lý tình huống, giao tiếp và làm việc nhóm. Đại học Huế kỳ vọng thông qua hoạt động này, sinh viên sẽ nâng cao trách nhiệm xã hội, lan tỏa những thông điệp tích cực về phòng, chống HIV/AIDS, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.