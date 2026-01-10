Định hình không gian phát triển mới và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế

Chiều 14/1, UBND thành phố tổ chức Hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch). Dự và chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc hội thảo

Ý nghĩa chiến lược

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, vừa là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch lớn của miền Trung, vừa là đầu mối giao thông và cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn kết chặt chẽ với vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Vì vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch không chỉ là một yêu cầu về mặt kỹ thuật, mà là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, nhằm định hình lại mô hình tổ chức không gian phát triển, khai thác tốt hơn những tiềm năng, lợi thế, đồng thời tạo ra động lực lan tỏa cho cả vùng.

Do vậy, định hướng điều chỉnh Quy hoạch cần ưu tiên tập trung vào 5 trụ cột lớn gồm: Văn hóa - di sản làm nền tảng; kinh tế tri thức, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển - đầm phá làm động lực; quy hoạch sinh thái, đô thị sông - đầm phá - biển, thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng thông minh và kết nối liên vùng “từ núi đến biển”; con người Huế - cộng đồng sông nước làm trung tâm.

Sau khi đơn vị tư vấn báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch, hội thảo nhận được nhiều ý kiến phản biện, tham luận của các chuyên gia tập trung vào các nội dung cốt lõi của việc điều chỉnh quy hoạch như phát triển đô thị di sản; các trụ cột phát triển, động lực tăng trưởng; định hướng tổ chức không gian phát triển và liên kết vùng; phương án phát triển hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật xã hội.

KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Công ty Tư vấn NgoViet Architects & Planners nêu ý kiến, đến năm 2050, Huế cần được định hình là thành phố di sản - văn hóa - sinh thái đặc thù của châu Á, có sức cạnh tranh quốc tế. Đô thị quản trị thông minh, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nơi “di sản sống cùng đời sống hiện đại”, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 cần tiếp cận theo tư duy mới là quy hoạch vì di sản, quy hoạch để phát triển kinh tế di sản, gắn với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp. Qua đó khẳng định vị thế, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương đặc thù của cả nước.

Điều chỉnh quy hoạch cần làm rõ định hướng di sản là tài sản kinh tế đặc biệt, là nền tảng để phát triển du lịch chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu; không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thay vào đó là mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị văn hóa, sáng tạo và tri thức. Khuyến khích các không gian sáng tạo, khởi nghiệp, kinh tế ban đêm, dịch vụ văn hóa - nghệ thuật gắn với bản sắc Huế.

Quang cảnh Hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

“Thành phố Huế hiện nay đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang trong mình sứ mệnh đặc biệt khi vừa là đô thị di sản đặc thù của Việt Nam, vừa từng bước phát triển trở thành đô thị kinh tế di sản, đóng vai trò hạt nhân của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung”, KTS. Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, điều chỉnh quy hoạch lần này, thứ nhất là cơ hội tốt để Huế nâng tầm nhìn, có cách thức phát triển hoàn toàn mới. Thứ hai là xu thế thời đại đang đặt ra cho đô thị di sản Huế phải phát triển trên nền tảng công nghệ cao. Thứ ba là quy hoạch, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Theo dự thảo về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, thành phố Huế có mô hình quản trị đô thị hiện đại; đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số, quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao.

Mục tiêu cụ thể đặt ra là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 10 - 11%/năm. Cơ cấu tổng sản phẩm dịch vụ chiếm 47 - 49%; công nghiệp và xây dựng chiếm 36 - 38%; nông nghiệp chiếm 7 - 8% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm từ 7,5 - 8,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030: Từ 5.800 - 6.000 USD. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện bình quân đạt từ 10 - 11%/năm. Tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân từ 14 - 15%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó hình thành mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức bao gồm các trục giao thông đường bộ Bắc - Nam, Đông - Tây, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua thành phố. Phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng đô thị, nhất là đô thị khu vực ven biển, đầm phá, hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai, các hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Huế kiến tạo và đổi mới với đặc trưng văn hóa, di sản, xanh, bản sắc Huế, thông minh, hướng biển, thích ứng và bền vững; là đô thị lớn thuộc nhóm có trình độ phát triển kinh tế ở mức cao và chất lượng sống hàng đầu của cả nước; thành phố Festival, trung tâm văn hóa - du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của cả nước và châu Á.

Một góc đô thị Huế . Ảnh: Văn Hoàng

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, những ý kiến đóng góp tham vấn tâm huyết, khoa học của các chuyên gia, nhà khoa học là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thành phố, bảo đảm chất lượng, khoa học, phù hợp thực tiễn và có tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này vừa là cơ hội, vừa là thử thách đối với thành phố. Chỉ khi thành phố có một bản quy hoạch thực sự khoa học, đột phá và khả thi, thì những tiềm năng, lợi thế của Huế - từ di sản đến đầm phá, từ sông Hương đến biển Thuận An mới được đánh thức và phát huy xứng tầm. Thành phố cam kết sẽ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, hoàn thiện để bản điều chỉnh Quy hoạch thực sự trở thành kim chỉ nam cho một giai đoạn phát triển mới, nhanh, bền vững và đầy khát vọng.