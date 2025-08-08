Khai thác lợi thế, xây dựng các đô thị văn minh

Ông Phan Xuân Toàn (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Quỳnh Anh

Mỹ Thượng phấn đấu thành phường trọng điểm của thành phố

Dự và chỉ đạo đại hội tại Đảng bộ phường Mỹ Thượng có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn và hơn 200 đại biểu đại diện cho gần 1.100 đảng viên trong đảng bộ.

Đảng bộ phường Mỹ Thượng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025 của các xã, phường tiền thân Phú Mỹ, Phú An, Phú Thượng và những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,83% cơ cấu kinh tế của phường. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và đầu tư phát triển đô thị theo hướng đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.300 tỷ đồng. Theo đó, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85 triệu đồng/nguời/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020…

Nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đảng bộ phường xác định 2 chương trình trọng điểm, 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực với những lợi thế của địa phương; đồng thời phát triển đô thị đồng bộ với hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt khu vực nhà ga trung tâm đường sắt tốc độ cao tại địa phương.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn biểu dương những thành quả Đảng bộ phường Mỹ Thượng đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị đảng bộ tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo, đưa ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung phát triển nhanh, bền vững. Với lợi thế tiềm năng của địa phương, nhất là sự liên kết giao thông liên vùng, Mỹ Thượng cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thu hút đầu tư phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực…

Đại biểu nhất trí thông qua các nghị quyết tại Đại hội phường Mỹ Thượng. Ảnh: Quỳnh Anh

Đạt kết quả trên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn đề nghị đảng bộ phường tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các hoạt động của địa phương; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đưa Mỹ Thượng trở thành phường trọng điểm của thành phố Huế.

Dịp này, đại hội đã giới thiệu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 24 thành viên. Ông Hồ Thế Hùng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Thượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phong Thái xây dựng đô thị văn minh

Phong Thái được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường, xã gồm: Phong An, Phong Hiền và Phong Sơn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Trong đó thương mại, dịch vụ được xem là một thế mạnh với nhiều loại hình phát triển đa dạng. Công nghiệp khẳng định có vai trò quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện bền vững theo hướng an toàn, chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị hàng hoá, nâng cao giá trị sản xuất. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư ngân sách đã phân bổ là 585 tỷ đồng. Theo đó, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giao thông đô thị, nông thôn, kênh mương nội đồng từng bước hoàn thiện.

Bà Phạm Thị Minh Huệ (giữa) chúc mừng BCH Đảng bộ phường Phong Thái nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Văn

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ phường Phong Thái đề ra các chỉ tiêu, như phấn đấu đạt tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ 20-25 đồng chí; 100% tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thu ngân sách nhà nước và tổng giá trị sản phẩm địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm trên 10%. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt khoảng 120-140 triệu đồng; không còn hộ nghèo…

Bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phong Thái đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025- 2030 thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, xây dựng Phong Thái trở thành đô thị văn minh giàu đẹp của thành phố Huế.

Đồng thời, đảng bộ phường cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, khẳng định vai trò của hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chuyển mạnh từ làm việc hành chính đơn thuần sang mô hình quản trị số, điều hành số, giám sát số, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Khai thác hiệu quả tiềm năng vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng và bản sắc văn hóa để tạo đột phá kinh tế theo hướng sáng tạo, hiện đại, bền vững…

Xây dựng hạ tầng giao thông tại phường Phong Thái. Ảnh: Minh Văn

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phong Thái nhiệm kỳ 2025- 2030 đã ra mắt tại đại hội gồm 30 đồng chí. Ban thường vụ Đảng uỷ gồm 11 đồng chí. Ông Dương Phước Phú được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Hưng Lộc phấn đấu đạt tiêu chí phường vào năm 2030

Xã Hưng Lộc được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các xã, thị trấn: Lộc Bổn, Lộc Sơn, Xuân Lộc cũ. Kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hưng Lộc đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm; vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 10,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng bình quân 11,7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm là 7.470 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng (chiếm 60,1%), dịch vụ (chiếm 29,3%); nông, lâm, ngư nghiệp (chiếm 10,6%). Nhiệm kỳ vừa qua, xã Hưng Lộc cũng đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Đặng Ngọc Trân (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Hưng Lộc. Ảnh: Hữu Phúc

Tại xã Hưng Lộc, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ban đầu được nâng cao; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; luôn đạt chuẩn quốc gia về y tế qua các năm; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ xã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu và 4 chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng - kỹ thuật đô thị đồng bộ; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các dự án trọng điểm; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng xã Hưng Lộc phát triển toàn diện, bền vững, cơ bản đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Hưng Lộc, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang xã Hưng Lộc đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị xã Hưng Lộc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống; nghiên cứu hiện thực hóa các chương trình hành động, giải pháp đã đề ra hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm xây dựng xã Hưng Lộc phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên; bảo vệ môi trường sinh thái và đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hướng đến xây dựng xã “xanh - sạch - sáng - không rác thải”…

Tại đại hội, ông Trần Đình Vui được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030...