Trạm y tế miền núi xuống cấp - Nỗi lo ở tuyến đầu cơ sở

HNN - Là “lá chắn” đầu tiên trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các trạm y tế (TYT) xã ở khu vực xa các trung tâm y tế đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhiều TYT ở khu vực A Lưới (TP. Huế) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, thiếu thốn trang thiết bị, ảnh hưởng đến hiệu quả khám, chữa bệnh cho người dân.

Bác sĩ khám, chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế A Lưới 2 cơ sở 3 

Xuống cấp và thiếu thốn thiết bị

Tại TYT xã A Lưới 2 cơ sở 3, nơi cách xa trung tâm, hàng ngày vẫn có nhiều người dân đến khám, chữa bệnh. Anh Hồ Văn Xôm trú tại xã A Lưới 2 bị tai nạn giao thông, được người nhà đưa đến trạm để khâu vết thương. “Bác sĩ tận tình, nhưng cơ sở vật chất của trạm yếu, nhiều phòng chật chội, tường nứt, mái dột, nhìn rất lo”, anh Xôm nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tin, Phó Trạm trưởng TYT A Lưới 2 cơ sở 3, dù bệnh nhân đông nhưng nhiều thiết bị y tế đã hỏng, như máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu, máy điện tim... nên phải chuyển lên Trung tâm Y tế A Lưới. “Hiện trạm chỉ còn máy đo huyết áp và đường huyết. Còn cơ sở thì xuống cấp, nhiều bức tường sụt lún, mái dột, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám, chữa bệnh”, bác sĩ Tin cho biết.

Không riêng A Lưới 2, TYT A Lưới 4 cũng trong tình trạng tương tự. Bác sĩ Mai Diệu, Trạm trưởng TYT xã A Lưới 4 cho biết, mỗi tháng trạm tiếp nhận trên 500 lượt bệnh nhân, song cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nặng, nhiều chỗ nứt nẻ, sụt lún. “Chúng tôi có 7 y, bác sĩ và một số thiết bị cơ bản như máy siêu âm, bộ test sinh hóa máu, nước tiểu... Tuy nhiên, do công trình xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến an toàn làm việc và chất lượng phục vụ người bệnh”, bác sĩ Diệu nói.

Nỗ lực duy trì hoạt động

Trung tâm Y tế A Lưới hiện nay quản lý 5 TYT xã, 100% trạm có bác sĩ phụ trách chuyên môn, trong đó 11 bác sĩ có trình độ chuyên khoa I. Các trạm đều duy trì tốt các chương trình y tế trọng điểm như: quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, tiêm chủng mở rộng, y tế học đường. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được cập nhật thường xuyên, góp phần kết nối thông tin, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, thời gian qua, ngành đã tăng cường đầu tư, hiện đại hóa y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đầm phá, miền núi. Cụ thể, trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngành được đầu tư 51 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 TYT tuyến xã; cùng 75 tỷ đồng cho các dự án xây mới, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Trung tâm Y tế Quảng Điền. Ngoài ra, từ ngân sách thành phố, nhiều dự án hạ tầng y tế quan trọng được triển khai như hệ thống xử lý nước thải tại các trung tâm y tế khu vực và một số bệnh viện chuyên khoa, tổng vốn đầu tư hơn 73 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, TP. Huế giữ nguyên mô hình trung tâm y tế hiện có, chuyển thành trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. Đồng thời, 133 TYT cấp xã được tổ chức lại thành 40 TYT trực thuộc trung tâm y tế khu vực, đảm bảo phù hợp quy mô dân cư và điều kiện thực tế.

Hiện, UBND TP. Huế đã giao Sở Y tế lập chủ trương đầu tư giai đoạn 2 với tổng kinh phí 165 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các TYT xã, phường, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, Sở Y tế đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án tiến hành rà soát, đề xuất danh mục đầu tư nhằm sớm trình phê duyệt.

Giai đoạn 2026 - 2035, ngành y tế thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, chú trọng nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở: đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, đào tạo nhân lực và đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, mục tiêu trong thời gian tới là từng bước chuẩn hóa TYT xã, phường theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường năng lực cấp cứu, khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân. Ngành y tế cũng sẽ  luân chuyển bác sĩ về cơ sở, nhất là ở vùng khó khăn, đồng thời tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu theo Dự án 585 của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo người dân vùng sâu, vùng xa được hưởng dịch vụ y tế cơ bản, an toàn và thuận lợi ngay tại địa phương. Đầu tư cho y tế cơ sở chính là đầu tư cho sức khỏe cộng đồng lâu dài”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền và định hướng đúng đắn từ Nghị quyết 72, hệ thống y tế cơ sở, nhất là tại các xã miền núi, kỳ vọng sẽ được củng cố, từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu thốn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân - để "lá chắn" y tế cơ sở thực sự vững vàng nơi vùng cao.

Bài, ảnh: Thanh Hương
