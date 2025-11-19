  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 19/11/2025 15:52

Huy động lực lượng Quân đội khắc phục sạt lở tại xã Hưng Lộc

HNN.VN - Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc phối hợp với lực lượng dân quân địa phương tiến hành huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở bờ kè tại thôn Xuân Mỹ và thôn Xuân Lộc thuộc xã Hưng Lộc.

Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lởÁm ảnh sạt lởCần một sự tái thiết bền vững cho vùng Nam Đông Cần nguồn lực xây dựng các khu tái định cư cho vùng sạt lởChủ động ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa

Lực lượng Quân đội đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở  

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua đã làm cho bờ kè tại khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài gần 200m, đe dọa trực tiếp đến tuyến đường liên thôn, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin và đề nghị từ phía địa phương, Bộ CHQS thành phố Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc cùng lực lượng dân quân địa phương khẩn trương huy động lực lượng để tiến hành gia cố, khắc phục đoạn kè bị hư hỏng.

Thời tiết không thuận lợi, khối lượng bùn đất sạt lở lớn nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Song các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân đã nỗ lực, quyết tâm cao chạy đua với thời gian để khẩn trương khắc phục hậu quả sớm, bảo đảm việc lưu thông an toàn và ổn định đời sống cho bà con nơi đây.

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả sạt lở, Bộ CHQS thành phố cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 và Ban CHQS 40 xã, phường khẩn trương rà soát lại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, xảy ra lũ ống, lũ quét để có phương án di dời người dân đến nơi an toàn và sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi diễn biến của mưa lũ trong những ngày tới.

THÀNH - ĐẠO
 Từ khóa:
quân độikhắc phụcHưng Lộcđường dân sinhảnh hưởngdi dờisạt lở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lở

Sáng 17/11, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị máy móc để thông tuyến nhiều điểm sạt lở taluy dương trên tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.

Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lở
Ám ảnh sạt lở

Với người Huế nói riêng, người miền Trung nói chung, lụt bão là chuyện… không lạ, bởi ở cái xứ “đòn gánh” của đất nước này, lụt bão hàng năm là chuyện “trời hành” xưa nay vẫn vậy. Tuy nhiên, những năm gần đây, song hành với lụt bão là chuyện lở sông, sạt núi xuất hiện với tần suất ngày mỗi dày. Bão lụt vốn đã đáng sợ, nhưng 2 tiếng “sạt lở” nghe còn ám ảnh hơn, bởi nó xảy đến bất ngờ và hậu quả thường là rất thảm khốc, tang thương.

Ám ảnh sạt lở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top