Huy động lực lượng Quân đội khắc phục sạt lở tại xã Hưng Lộc

Lực lượng Quân đội đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua đã làm cho bờ kè tại khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài gần 200m, đe dọa trực tiếp đến tuyến đường liên thôn, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin và đề nghị từ phía địa phương, Bộ CHQS thành phố Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc cùng lực lượng dân quân địa phương khẩn trương huy động lực lượng để tiến hành gia cố, khắc phục đoạn kè bị hư hỏng.

Thời tiết không thuận lợi, khối lượng bùn đất sạt lở lớn nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Song các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân đã nỗ lực, quyết tâm cao chạy đua với thời gian để khẩn trương khắc phục hậu quả sớm, bảo đảm việc lưu thông an toàn và ổn định đời sống cho bà con nơi đây.

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả sạt lở, Bộ CHQS thành phố cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 và Ban CHQS 40 xã, phường khẩn trương rà soát lại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, xảy ra lũ ống, lũ quét để có phương án di dời người dân đến nơi an toàn và sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi diễn biến của mưa lũ trong những ngày tới.