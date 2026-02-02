Chính phủ Đức tạo cú hích mới cho thị trường xe điện

Mẫu xe điện của BYD tại Triển lãm ôtô quốc tế ở Munich, Đức tháng 9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nền tảng mua bán ô tô trực tuyến như Meinauto.de và Carwow cho biết lượng tìm kiếm thông tin và yêu cầu tư vấn liên quan đến xe điện đã tăng gấp nhiều lần so với trước thời điểm áp dụng ưu đãi.

Ông Thomas Peckruhn, Chủ tịch Hiệp hội Trung ương ngành kinh doanh ô tô Đức (ZDK), nhận định nhu cầu đặc biệt gia tăng ở nhóm khách hàng cá nhân, đồng thời nhấn mạnh các chương trình hỗ trợ của Nhà nước thường tạo phản ứng tức thì trên thị trường.

Theo ông Peckruhn, hiệu ứng tích cực tương tự từng xuất hiện trong các chương trình đổi xe cũ và trợ giá xe điện trước đây. Tuy nhiên, việc chấm dứt đột ngột các gói hỗ trợ trong quá khứ từng khiến thị trường suy giảm mạnh. Vì vậy, ông cho rằng chương trình lần này cần được triển khai ổn định, nhất quán và minh bạch để duy trì niềm tin của người tiêu dùng.

Dù tín hiệu thị trường khả quan, một bộ phận khách hàng vẫn tỏ ra thận trọng do còn nhiều quy định chưa rõ ràng, nhất là với các hợp đồng thuê mua. Việc phải tạm ứng khoản hỗ trợ trong khi chỉ được nộp hồ sơ sau khi xe hoàn tất đăng ký khiến không ít người chờ hướng dẫn cụ thể hơn. ZDK đã đề nghị chính phủ sớm hoàn thiện các quy định nhằm tránh làm chậm đà phục hồi của thị trường.

Trên thực tế, nhiều khách hàng đã quyết định đặt mua xe điện, trong đó có những đơn hàng từ cuối năm 2025, khi thời điểm đăng ký xe được xác định là yếu tố then chốt để đủ điều kiện nhận ưu đãi. Do thời gian giao xe thường kéo dài, giới chuyên môn dự báo tác động của gói hỗ trợ sẽ thể hiện rõ hơn trong số liệu đăng ký xe mới những tháng tới.

Theo Bộ Môi trường Liên bang Đức, người mua xe điện thuần túy, xe hybrid (xe dùng cả xăng và điện) sạc ngoài và xe điện có bộ mở rộng tầm hoạt động có thể nhận hỗ trợ từ 1.500-6.000 euro (1778-7112 USD), tùy loại phương tiện và điều kiện cá nhân.

