Huấn luyện nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho người lao động

Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động

Khóa huấn luyện gồm 4 lớp với sự tham gia của 176 thành viên lực lượng sơ cứu, cấp cứu và 216 người lao động của Công ty Điện lực Huế. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong môi trường lao động, đặc biệt đối với ngành điện - lĩnh vực có nhiều yếu tố nguy cơ cao.

Theo Ban Tổ chức, người lao động ngành điện, đặc biệt là lực lượng thường xuyên làm việc ngoài hiện trường, luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra các tai nạn như điện giật, bỏng, chấn thương và nhiều tình huống khẩn cấp khác. Vì vậy, việc nhận biết sớm, xử trí đúng và thực hiện kịp thời các kỹ thuật sơ cấp cứu trong những phút đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế mức độ tổn thương, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động trước khi được chuyển đến cơ sở y tế.

Trong khuôn khổ khóa học, các bác sĩ và điều dưỡng của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế hướng dẫn học viên cả về lý thuyết và thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản. Nội dung đào tạo tập trung vào những tình huống thường gặp trong lao động và đời sống, giúp học viên nâng cao khả năng đánh giá hiện trường, xử trí ban đầu và phối hợp hiệu quả khi xảy ra sự cố. Các học viên được hướng dẫn thực hành các kỹ thuật theo đúng quy trình chuyên môn, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp dễ dàng tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và sẵn sàng áp dụng vào thực tế.