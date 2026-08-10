Ghép tim thành công, thêm một ca suy tạng được cứu sống

Lãnh đạo BVTW Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân trong ngày xuất viện.

Trước khi được ghép tim, bệnh nhân mắc suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, chức năng co bóp suy giảm nghiêm trọng. Dù đã nhiều lần điều trị nội khoa tại Trung tâm Tim mạch, tình trạng bệnh vẫn tiến triển nặng, nguy cơ tử vong cao và được đưa vào danh sách chờ ghép tim diện cấp cứu.

Ngày 12/6/2026, khi Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện tiếp nhận nguồn tạng hiến từ gia đình bệnh nhân P.H.N. (50 tuổi, Bình Định) không may qua đời do tai nạn giao thông. Ngay sau khi có thông tin, các ê-kíp hồi sức, điều phối và ghép tạng đã khẩn trương phối hợp, hoàn tất các bước chuyên môn để chuẩn bị cho ca ghép.

Đúng 15 giờ 43 phút ngày 13/6/2026, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng, ca phẫu thuật ghép tim chính thức được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện cùng sự tham gia của ê-kíp đa chuyên khoa. Ca ghép diễn ra thành công, đánh dấu thêm một bước tiến trong kỹ thuật ghép tạng tại đơn vị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao tại Khoa Hồi sức Tim mạch, sau đó chuyển về Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị. Nhờ phác đồ chăm sóc toàn diện, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không còn khó thở, chức năng tim ghép hoạt động tốt.

Thành công của ca ghép tim thứ 24 không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và phối hợp đa chuyên khoa của BVTW Huế trong lĩnh vực ghép tạng. Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ngày càng tăng cao, việc làm chủ kỹ thuật cao giúp bệnh viện chủ động điều trị cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Sự hồi phục của bệnh nhân N.T.L. là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của kỹ thuật ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng cứu người trong cộng đồng.