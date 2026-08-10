  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 11/08/2026 14:23

Ghép tim thành công, thêm một ca suy tạng được cứu sống

HNN.VN - Sáng 11/8, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.T.L. (34 tuổi, trú Quảng Ngãi) - người vừa được thực hiện ca ghép tim thứ 24 tại bệnh viện. Sau gần hai tháng điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và đủ điều kiện trở về với gia đình.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công các ca ghép tủy, ghép gan và ghép tim xuyên ViệtĐiều trị bệnh suy tim nặng bằng phương pháp cấy ghép cơ tim từ tế bào iPSBệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thứ 20

Lãnh đạo BVTW Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân trong ngày xuất viện. 

Trước khi được ghép tim, bệnh nhân mắc suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, chức năng co bóp suy giảm nghiêm trọng. Dù đã nhiều lần điều trị nội khoa tại Trung tâm Tim mạch, tình trạng bệnh vẫn tiến triển nặng, nguy cơ tử vong cao và được đưa vào danh sách chờ ghép tim diện cấp cứu.

Ngày 12/6/2026, khi Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện tiếp nhận nguồn tạng hiến từ gia đình bệnh nhân P.H.N. (50 tuổi, Bình Định) không may qua đời do tai nạn giao thông. Ngay sau khi có thông tin, các ê-kíp hồi sức, điều phối và ghép tạng đã khẩn trương phối hợp, hoàn tất các bước chuyên môn để chuẩn bị cho ca ghép.

Đúng 15 giờ 43 phút ngày 13/6/2026, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng, ca phẫu thuật ghép tim chính thức được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện cùng sự tham gia của ê-kíp đa chuyên khoa. Ca ghép diễn ra thành công, đánh dấu thêm một bước tiến trong kỹ thuật ghép tạng tại đơn vị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao tại Khoa Hồi sức Tim mạch, sau đó chuyển về Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị. Nhờ phác đồ chăm sóc toàn diện, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không còn khó thở, chức năng tim ghép hoạt động tốt.

Thành công của ca ghép tim thứ 24 không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và phối hợp đa chuyên khoa của BVTW Huế trong lĩnh vực ghép tạng. Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ngày càng tăng cao, việc làm chủ kỹ thuật cao giúp bệnh viện chủ động điều trị cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Sự hồi phục của bệnh nhân N.T.L. là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của kỹ thuật ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng cứu người trong cộng đồng.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnghép timxuất viện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong y tế số và trí tuệ nhân tạo

Ngày 7/8, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) phối hợp với Hệ thống Y tế Yonsei Wonju, Gangwon Technopark, Bệnh viện Đại học Quốc gia Kangwon cùng nhiều chuyên gia về công nghệ y tế Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Y tế số - Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Hàn Quốc”. Chương trình nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến và mở rộng kết nối trong nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong y tế số và trí tuệ nhân tạo
Huấn luyện nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho người lao động

Từ ngày 3 - 5/8, tại Công ty Điện lực Huế, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu” dành cho công nhân và người lao động. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử trí ban đầu các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc.

Huấn luyện nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho người lao động
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7

Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) với chủ đề "Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật", quy tụ hơn 200 chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất của chuyên ngành nhãn khoa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân.

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân ghép gan thứ 11

Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân ghép gan thứ 11, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển kỹ thuật ghép tạng của đơn vị. Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến, ghép mô, tạng từ người hiến chết não.

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân ghép gan thứ 11

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top