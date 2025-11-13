250 bệnh nhân và người nhà tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân đái tháo đường

Tư vấn cho bệnh nhân

Theo các chuyên gia, đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa glucose do khiếm khuyết về tiết insulin hoặc giảm tác dụng của insulin. Tăng đường huyết kéo dài có thể gây tổn thương tim, mạch máu, thận, mắt, thần kinh và để lại nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Trên toàn cầu, đây đã trở thành vấn đề y tế nhức nhối. Số liệu từ Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới (IDF) cho thấy năm 2025 có khoảng 589 triệu người từ 20-79 tuổi đang sống chung với bệnh, tương đương 11,1% dân số trưởng thành. Đáng chú ý, 43% trong số đó chưa được chẩn đoán, và mỗi 6 giây lại có một người tử vong vì bệnh hoặc các biến chứng liên quan.

Tại Việt Nam, IDF thống kê năm 2024 có hơn 2,5 triệu người mắc bệnh. Tỷ lệ này tăng gấp đôi chỉ sau 10 năm, đồng thời đang có xu hướng trẻ hóa với nhiều trường hợp ở độ tuổi 9-13 và thanh niên. Việc phát hiện muộn khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ biến chứng nặng, tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và xã hội.

Trong buổi sinh hoạt, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức nhiều hoạt động như xét nghiệm đường huyết miễn phí, đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng insulin, chăm sóc tại nhà, nhận biết biến chứng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Đây cũng là dịp để người bệnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao hiểu biết và chủ động hơn trong quản lý sức khỏe.

Ngày Đái tháo đường Thế giới 14/11 năm nay mang chủ đề “Đái tháo đường và Sức khỏe toàn diện”, nhấn mạnh việc điều trị không chỉ dừng ở chăm sóc y tế mà còn quan tâm đến sức khỏe tinh thần, thể chất và sự hòa nhập xã hội của người bệnh. Hướng tới mục tiêu giúp bệnh nhân “sống khỏe - sống vui - sống có ích”, chương trình của Bệnh viện Trung ương Huế lan tỏa thông điệp nhân văn về phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý bệnh hiệu quả.