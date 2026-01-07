  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 11/01/2026 14:29

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hóa Châu

HNN.VN - Sáng 11/1, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viettel TP. Huế tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hóa Châu.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nha học đường năm 2025Gỡ khó cho y tế cơ sởKhám và cấp thuốc miễn phí sau mưa lũ cho 1.000 người dân xã Hưng Lộc

Chương trình hưởng ứng Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Cấp phát và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc 

Ngay sau lễ khai mạc, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, sàng lọc một số bệnh thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật. Ban Tổ chức còn trao tặng các phần quà thiết thực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
khámcấp phát thuốchoá châyy tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ vững “lá chắn” y tế trước thời tiết cực đoan

Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, miền Trung nói chung và TP. Huế nói riêng liên tục chịu tác động của thời tiết cực đoan, khi nắng nóng, mưa lớn và rét ngắn diễn ra đan xen nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Giữ vững “lá chắn” y tế trước thời tiết cực đoan
Củng cố hệ thống y tế cơ sở

Thực hiện chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức và quản lý y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, từ ngày 16/12/2025, TP. Huế đã chính thức hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng 40 trạm y tế (TYT) xã, phường từ các trung tâm y tế (TTYT) về UBND cấp xã trực tiếp quản lý.

Củng cố hệ thống y tế cơ sở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top