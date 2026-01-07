Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Hóa Châu

Chương trình hưởng ứng Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cấp phát và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc

Ngay sau lễ khai mạc, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, sàng lọc một số bệnh thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật. Ban Tổ chức còn trao tặng các phần quà thiết thực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.