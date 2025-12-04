Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến “nới” quy định về dạy thêm, học thêm

(Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tiễn của nhà trường (về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, thời gian tổ chức dạy học buổi 2 theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, ngân sách được cấp...) để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh của nhà trường để đề xuất giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét quyết định vì lợi ích của học sinh.

Hiện theo Thông tư số 29, nhà trường chỉ được dạy thêm cho 3 đối tượng học sinh đăng ký theo môn học và không được thu tiền gồm: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới khi đa dạng các loại hình doanh nghiệp.

Báo cáo của giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường cũng được quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sửa đổi, bổ sung này vẫn đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của Thông tư số 29 về quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường là không thu tiền của học sinh, không làm tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của học sinh; tăng cường nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, dành thời gian, không gian cho học sinh được trải nghiệm, thực hành, rèn luyện thông qua các hoạt động giáo dục theo nhu cầu cá nhân để phát triển toàn diện.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 tiếp tục khẳng định tinh thần vì lợi ích của học sinh, nghiêm cấm giáo viên “ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức,” giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo, hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục./.