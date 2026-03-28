Khai mạc Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng lần thứ 9

Đại diện lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; lãnh đạo thành phố cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nội tiết - đái tháo đường, tim mạch công tác trong các bệnh viện trên cả nước.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, năm 2024 thế giới có khoảng 589 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, dự báo con số này sẽ tăng lên 853 triệu vào năm 2050. Đáng chú ý, đái tháo đường típ 2 chiếm tới 90-95% tổng số ca bệnh, trong đó khoảng một nửa chưa được chẩn đoán. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường lần lượt là 7,3% và 17,8% ở nhóm tuổi 30-69, với hơn 60% trường hợp chưa được phát hiện trong cộng đồng. Những con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc đổi mới phương thức quản lý và điều trị bệnh.

Tư vấn sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Phú Vang

Diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/4 với chủ đề “Tối ưu hóa quản lý bệnh nội tiết - đái tháo đường - rối loạn chuyển hóa”, hội nghị thu hút sự tham gia của gần 400 bác sĩ, chuyên gia và nhân viên y tế trên cả nước với 50 báo cáo khoa học của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng… cùng nhiều cơ sở y tế khác.

Nội dung các báo cáo tập trung vào việc cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị nội tiết, đặc biệt là đái tháo đường và các biến chứng liên quan. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học quan trọng để cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn là dịp để đội ngũ y bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng mạnh mẽ hiện nay.

Nhiều chuyên đề quan trọng được trình bày như cập nhật hướng dẫn điều trị đái tháo đường và biến chứng tim mạch - thận theo khuyến cáo mới nhất; chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành ổn định ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2; kiểm soát huyết áp 24 giờ dựa trên bằng chứng hiện đại. Bên cạnh đó, các báo cáo về ứng dụng y học chính xác, hiệu quả của insulin thế hệ mới, cũng như kỹ thuật theo dõi đường huyết liên tục đã mang lại nhiều góc nhìn thực tiễn cho công tác điều trị. Ngoài ra, hội nghị còn đề cập đến các bệnh lý liên quan như suy tim, bệnh thận mạn, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tuyến giáp và loãng xương ở bệnh nhân đái tháo đường. Những nội dung này góp phần giúp đội ngũ y tế có cái nhìn toàn diện hơn trong điều trị đa bệnh lý.

Điểm mới của hội nghị là phiên báo cáo bằng tiếng Anh, tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ và nghiên cứu viên nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế. Song song đó, các báo cáo của điều dưỡng tập trung vào công tác chăm sóc, theo dõi người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị từ thực tiễn lâm sàng.

Hội nghị Khoa học Cố đô lần thứ 9 không chỉ khẳng định vai trò của TP. Huế trong đào tạo và nghiên cứu y khoa mà còn góp phần thúc đẩy kết nối chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng.