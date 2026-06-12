Khai giảng khóa đào tạo “Chỉnh hình răng mặt tổng hợp”

Ban tổ chức và các học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng khóa học

Khóa đào tạo được tổ chức trong thời gian 6 tháng với sự tham gia của 16 học viên, dưới sự phụ trách chuyên môn của TS.BS. Nguyễn Hồng Lợi, Giám đốc Trung tâm Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trung ương Huế.

Chương trình hướng đến các bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt và bác sĩ đa khoa có giấy phép hành nghề phù hợp cùng các chứng chỉ đào tạo chuyên môn theo quy định. Nội dung khóa học được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành chuyên sâu, giúp học viên tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực chỉnh nha.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có khả năng chẩn đoán, lập kế hoạch và thực hiện điều trị các sai lệch răng - hàm - mặt; chẩn đoán và xây dựng kế hoạch điều trị có kiểm soát đối với các trường hợp sai khớp cắn. Đồng thời, học viên được rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo các khí cụ chỉnh nha phòng ngừa, chỉnh nha can thiệp và chỉnh nha cố định trên mô hình cũng như trong thực hành lâm sàng.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng gia tăng, đặc biệt là nhu cầu điều trị các bất thường về răng và khớp cắn, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chỉnh nha có ý nghĩa quan trọng. Chương trình không chỉ giúp các bác sĩ cập nhật kiến thức chuyên môn mới mà còn tạo điều kiện để nâng cao kỹ năng thực hành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các địa phương. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành Răng Hàm Mặt, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.