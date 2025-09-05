Hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về bệnh ung thư trẻ em – Gold September 2025

Chương trình mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu hành, các tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn và những phần quà yêu thương từ ban tổ chức. Không khí tươi vui, đầy xúc động đã gửi đi thông điệp: “Các em không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến chống ung thư.”

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các bệnh nhân ung thư

Ung thư trẻ em là căn bệnh hiểm nghèo, cướp đi cơ hội tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên thế giới. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt tới 70-80%. Chính vì vậy, Tháng 9 - “Gold September” - đã trở thành tháng hành động toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này.

Bà Wantanabe, Chủ tịch ACCL cho hay: “Chúng tôi trân trọng sự quyết tâm của bBVTW Huế trong chăm sóc và điều trị ung thư nhi. ACCL cam kết sẽ luôn đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng cơ hội cho các em vượt qua bệnh tật, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.”

Trong những năm qua, BVTW Huế đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực ung thư nhi khoa: Tiên phong triển khai các phác đồ điều trị hiện đại theo chuẩn quốc tế; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong hóa trị, xạ trị và ghép tủy; hợp tác với các tổ chức quốc tế, như: ACCL, Childhood Cancer International… Đồng thời, bệnh viện còn xây dựng các chương trình hỗ trợ tâm lý, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng cho bệnh nhi và gia đình.

Đặc biệt, từ năm 2019, bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 10 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh lý tan máu bẩm sinh. Đến nay, đã có 60 bệnh nhi được ghép tế bào gốc, tất cả đều khỏe mạnh và không còn phụ thuộc vào truyền máu.