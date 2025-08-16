Khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Lãnh đạo BVTW Huế và các ban ngành, địa phương thực hiện nghi thức khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ

Phòng Tiêm chủng được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn an toàn, thân thiện, với không gian khang trang, hệ thống bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên nghiệp. Tại đây, các dịch vụ tiêm chủng đa dạng, phục vụ cho cả trẻ em và người lớn, bao gồm: tiêm vắc xin phòng bệnh theo lứa tuổi, tiêm chủng cho phụ nữ mang thai, người trưởng thành, cũng như các đối tượng có nhu cầu tiêm nhắc lại.

Một số loại vắc xin hiện đang triển khai tại phòng tiêm chủng, gồm: vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, viêm gan A-B, viêm não Nhật Bản, sởi – quai bị – rubella, não mô cầu… Việc đưa Phòng Tiêm chủng dịch vụ vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiêm chủng vắc xin an toàn, hiện đại, đồng thời góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, việc đưa vào hoạt động Phòng Tiêm chủng dịch vụ không chỉ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các loại vắc xin thiết yếu mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng, phòng ngừa hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm. Đây cũng là nỗ lực của bệnh viện trong việc đa dạng hóa các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn TP. Huế và các khu vực lân cận.