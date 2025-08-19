Khánh thành Phòng ghép tủy tại Bệnh viện Trung ương Huế

Lãnh đạo Sở Y tế, BVTW Huế và các chuyên gia nước ngoài khánh thành Phòng ghép tủy

Tham dự có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; cùng lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia quốc tế đến từ DKMS (Đức), Bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital (Mỹ), các bác sĩ từ Philippines, Chile, Singapore và nhiều bệnh viện trong cả nước.

Thalassemia hiện là một trong những vấn đề sức khỏe chính yếu ở trẻ em tại Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 trẻ được chẩn đoán mắc thể nặng, phải phụ thuộc vào truyền máu và thải sắt suốt đời. Tuy nhiên, các biện pháp này không thể ngăn ngừa biến chứng về tim, gan, thận, nội tiết và sự phát triển thể chất, tinh thần, khiến trẻ em phải gắn bó với bệnh viện và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Ghép tế bào gốc được xem là phương pháp điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhi thalassemia thoát khỏi lệ thuộc truyền máu, trở lại cuộc sống bình thường. Từ tháng 9/2024 đến nay, BVTW Huế đã thực hiện thành công 10 ca ghép cho trẻ mắc bệnh này, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhi. Tuy vậy, nhu cầu ghép tủy còn rất lớn, trong khi cơ sở vật chất hiện có chưa đủ để đáp ứng.

Trước thực tế đó, với sự hỗ trợ của tổ chức DKMS (Đức), bệnh viện đã xây dựng thêm hai phòng ghép mới. Việc khánh thành Phòng ghép tủy lần này không chỉ nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện mà còn khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước. Đây là bước tiến quan trọng, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ em mắc thalassemia, đồng thời thể hiện cam kết của ngành y tế Việt Nam trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới.