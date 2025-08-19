  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/08/2025 16:11

Khánh thành Phòng ghép tủy tại Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Sáng 20/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ khánh thành Phòng ghép tủy tại Trung tâm Nhi.

Dấu ấn tiên phong trong kỹ thuật ghép tủy nhi khoa Ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 7 xuất việnCa ghép tế bào gốc đồng loại thứ 3 và thứ 4 được xuất viện

Lãnh đạo Sở Y tế, BVTW Huế và các chuyên gia nước ngoài khánh thành Phòng ghép tủy 

Tham dự có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; cùng lãnh đạo bệnh viện, các chuyên gia quốc tế đến từ DKMS (Đức), Bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital (Mỹ), các bác sĩ từ Philippines, Chile, Singapore và nhiều bệnh viện trong cả nước.

Thalassemia hiện là một trong những vấn đề sức khỏe chính yếu ở trẻ em tại Việt Nam. Mỗi năm, có khoảng 2.500 trẻ được chẩn đoán mắc thể nặng, phải phụ thuộc vào truyền máu và thải sắt suốt đời. Tuy nhiên, các biện pháp này không thể ngăn ngừa biến chứng về tim, gan, thận, nội tiết và sự phát triển thể chất, tinh thần, khiến trẻ em phải gắn bó với bệnh viện và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Ghép tế bào gốc được xem là phương pháp điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhi thalassemia thoát khỏi lệ thuộc truyền máu, trở lại cuộc sống bình thường. Từ tháng 9/2024 đến nay, BVTW Huế đã thực hiện thành công 10 ca ghép cho trẻ mắc bệnh này, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhi. Tuy vậy, nhu cầu ghép tủy còn rất lớn, trong khi cơ sở vật chất hiện có chưa đủ để đáp ứng.

Trước thực tế đó, với sự hỗ trợ của tổ chức DKMS (Đức), bệnh viện đã xây dựng thêm hai phòng ghép mới. Việc khánh thành Phòng ghép tủy lần này không chỉ nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện mà còn khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước. Đây là bước tiến quan trọng, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ em mắc thalassemia, đồng thời thể hiện cam kết của ngành y tế Việt Nam trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
ghép tuỷbệnh việntrung ươngkhánh thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 19/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế và Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức lễ ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tham dự có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cùng lãnh đạo hai đơn vị.

Ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Sáng 19/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cơ sở 2 tổ chức lễ khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại khuôn viên bệnh viện. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người dân.

Khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
Các công trình - dự án khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Huế sẽ được khởi công, khánh thành và đưa vào sử dụng. Những dự án này góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, giáo dục và giao thông đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Các công trình - dự án khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 9

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top