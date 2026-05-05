Về Huế để chữa lành

Vẻ đẹp mộc mạc, yên bình và nên thơ của vùng đầm phá Tam Giang thu hút nhiều du khách tìm đến trải nghiệm, khám phá. Ảnh: Hoài Thông

Trong phút giây trải lòng, Tuấn Anh kể rằng có những lúc cuộc sống bỗng trở nên hỗn loạn, tâm trí ngổn ngang và lòng đầy những vết xước, anh chọn cách vác ba lô lên và đi. Chuyến đi không chỉ để rời xa những áp lực thường ngày ở TP. Hồ Chí Minh, nơi anh sống và mưu sinh mà còn để tìm lại chính mình. Và Huế là nơi Tuấn Anh thường xuyên lựa chọn để khám phá, trải nghiệm và... chữa lành.

Gần 10 năm qua, Tuấn Anh đã có 7 chuyến ra Huế. Mỗi hành trình đều được anh chuẩn bị kỹ càng, cố gắng không lặp lại. Có năm anh chọn núi đồi và đi xa trung tâm với Bạch Mã hay Thanh Tân. Có năm lại chọn phá Tam Giang, về với Rú Chá, Ngư Mỹ Thạnh, đầm Chuồn. Có năm chọn biển Lăng Cô, Thừa Lưu - Chân Mây, hay rong ruổi sang tận bên kia Tư Hiền với biển Hàm Rồng hoang sơ. Năm khác lại tìm về làng quê Thanh Thủy Chánh, nơi có chợ quê ngày hội, hay làng cổ Phước Tích. Những điểm đến ấy đều gắn với thiên nhiên, và anh thường ở lại khá lâu, dành nhiều thời gian dạo bộ, hít thở không khí trong lành.

Huế đẹp nhất vào mùa xuân hoặc mùa thu, khi thời tiết dịu nhẹ, nắng không gắt và không gian càng thêm tĩnh lặng. Đó là thời điểm thích hợp để thong thả đi dọc những con đường nhỏ, ngắm sông nước, nghe tiếng gió qua hàng cây, hay đơn giản là ngồi yên trước một khung cảnh bình dị. Tuấn Anh cũng dành thời gian tắm sông, suối, biển và chủ động tiếp xúc với người dân bản xứ, lắng nghe những câu chuyện đời thường. Không thể thiếu trong hành trình của anh là thưởng thức những món ngon Huế, từ đặc sản vùng sông suối, ruộng đồng đến đầm phá, biển cả. Chính những trải nghiệm giản dị ấy giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau mỗi chuyến đi.

Hiểu một cách gần gũi, chữa lành là quá trình phục hồi sức khỏe tinh thần và cảm xúc sau những áp lực của cuộc sống. Đó có thể là việc tạm rời khỏi guồng quay quen thuộc, thay đổi nhịp sống, hòa mình vào thiên nhiên hoặc tìm đến những không gian yên tĩnh để lắng nghe chính mình. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiên nhiên có khả năng giúp con người giảm căng thẳng, cải thiện cảm xúc và tái tạo năng lượng tích cực. Khi rời xa sự ồn ào, dành thời gian đi bộ, hít thở không khí trong lành hay ngắm cảnh sông núi, con người dễ tìm lại sự cân bằng nội tại. Chính những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành liệu pháp tinh thần hiệu quả.

Với vẻ đẹp trầm mặc và dịu dàng, Huế hội tụ nhiều yếu tố cho hành trình ấy: Không gian yên tĩnh, cảnh quan thơ mộng và nhịp sống chậm rãi. Không chỉ Tuấn Anh, nhiều du khách cũng xem Huế là điểm dừng chân để “chữa lành” tâm hồn. Thu Loan, một cô gái đến từ Hải Phòng, từng chia sẻ rằng đến Huế không chỉ là chuyến đi khám phá mà còn là hành trình để lắng nghe, cảm nhận và hồi phục năng lượng từ những điều giản dị nhất. Khoảnh khắc đứng trước biển cả bao la hay lặng yên giữa không gian cổ kính của một ngôi chùa, cô cảm nhận rõ sự bình yên. Con đường đã đi qua, cảnh đẹp đã ngắm nhìn và những con người dễ mến gặp gỡ dường như đều góp phần xoa dịu những tổn thương trong chính mình.

Không cần những trải nghiệm cầu kỳ, đôi khi chỉ là buổi sáng dạo bước bên dòng sông Hương, chiều ngồi nhìn hoàng hôn trên phá Tam Giang hay một ngày chậm rãi ở làng quê, Huế đã đủ để người ta tìm lại nhịp sống cân bằng.