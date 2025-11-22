Dự trữ nguồn máu cho mùa đông

Hiến máu là nghĩa cử nhân ái, góp phần cứu sống người bệnh. Ảnh: Hữu Phúc

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi ngày có khoảng 120 - 150 bệnh nhân cần truyền máu. Một số trường hợp đặc biệt như bệnh nhân mắc bệnh huyết học mạn tính, trẻ sơ sinh cần truyền máu định kỳ hoặc sản phụ mất máu sau sinh đều đòi hỏi nguồn máu ổn định. Thời điểm cuối năm, số ca cấp cứu và tai nạn giao thông tăng, khiến nhu cầu sử dụng máu luôn ở mức cao. Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, BSCKII, phụ trách Khoa Cấp cứu cho biết: “Cuối năm, số ca tai nạn giao thông tăng, các ca đa chấn thương thường tiêu tốn lượng máu lớn. Chỉ cần nguồn cung chậm vài ngày, nhiều ca cấp cứu có thể gặp rủi ro”.

Trước tình hình thiếu máu, Hội Chữ thập đỏ TP. Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường dự trữ máu trong mùa đông. Dự kiến từ nay đến hết tháng 1/2026, thành phố sẽ tổ chức nhiều đợt hiến máu tại các trường đại học, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các địa phương. Riêng Đại học Huế dự kiến đóng góp 3.000 - 3.500 đơn vị máu trong đợt vận động này. Bên cạnh đó, đội hiến máu dự bị với hơn 1.200 thành viên cũng được duy trì để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu khẩn cấp.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm vận động người dân tham gia hiến máu trong các thời điểm khan hiếm. Các kênh thông tin của Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên và các cơ sở giáo dục được sử dụng để thông báo tình hình thiếu máu, đặc biệt đối với nhóm O+. Nhiều chương trình tư vấn sức khỏe, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc hiến máu mùa lạnh được tổ chức nhằm giúp người dân yên tâm tham gia.

Theo bà Lê Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, phong trào hiến máu tại Huế nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, sinh viên. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị trong mùa đông, rất cần sự chung tay của cộng đồng. “Hiến máu là nghĩa cử nhân ái, góp phần cứu sống người bệnh. Chúng tôi mong người dân duy trì việc hiến máu định kỳ, nhất là trong thời điểm nhu cầu tăng cao”, bà Hiền bày tỏ.