Thứ Ba, 02/12/2025 11:01 (GMT+7)
Dự trữ nguồn máu cho mùa đông
HNN - Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, lượng máu tiếp nhận trong tháng 11 giảm mạnh so với những tháng trước đó. Trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 20 - 25 đơn vị máu, giảm gần một nửa so với giai đoạn tháng 7, tháng 8. Trong khi đó, nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện tăng 20 - 25%, nhất là các ca tai nạn giao thông, xuất huyết tiêu hóa và sản phụ có nguy cơ băng huyết. Nguồn máu dự trữ hiện chỉ đạt 1.600 - 1.800 đơn vị, thấp hơn mức an toàn 2.500 - 3.000 đơn vị. Nhóm máu O+, loại có nhu cầu sử dụng cao nhất, lại đang có dấu hiệu thiếu hụt.
| Hiến máu là nghĩa cử nhân ái, góp phần cứu sống người bệnh. Ảnh: Hữu Phúc
Tại Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi ngày có khoảng 120 - 150 bệnh nhân cần truyền máu. Một số trường hợp đặc biệt như bệnh nhân mắc bệnh huyết học mạn tính, trẻ sơ sinh cần truyền máu định kỳ hoặc sản phụ mất máu sau sinh đều đòi hỏi nguồn máu ổn định. Thời điểm cuối năm, số ca cấp cứu và tai nạn giao thông tăng, khiến nhu cầu sử dụng máu luôn ở mức cao. Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, BSCKII, phụ trách Khoa Cấp cứu cho biết: “Cuối năm, số ca tai nạn giao thông tăng, các ca đa chấn thương thường tiêu tốn lượng máu lớn. Chỉ cần nguồn cung chậm vài ngày, nhiều ca cấp cứu có thể gặp rủi ro”.
Trước tình hình thiếu máu, Hội Chữ thập đỏ TP. Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường dự trữ máu trong mùa đông. Dự kiến từ nay đến hết tháng 1/2026, thành phố sẽ tổ chức nhiều đợt hiến máu tại các trường đại học, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các địa phương. Riêng Đại học Huế dự kiến đóng góp 3.000 - 3.500 đơn vị máu trong đợt vận động này. Bên cạnh đó, đội hiến máu dự bị với hơn 1.200 thành viên cũng được duy trì để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu khẩn cấp.
Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm vận động người dân tham gia hiến máu trong các thời điểm khan hiếm. Các kênh thông tin của Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên và các cơ sở giáo dục được sử dụng để thông báo tình hình thiếu máu, đặc biệt đối với nhóm O+. Nhiều chương trình tư vấn sức khỏe, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc hiến máu mùa lạnh được tổ chức nhằm giúp người dân yên tâm tham gia.
Theo bà Lê Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, phong trào hiến máu tại Huế nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, sinh viên. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị trong mùa đông, rất cần sự chung tay của cộng đồng. “Hiến máu là nghĩa cử nhân ái, góp phần cứu sống người bệnh. Chúng tôi mong người dân duy trì việc hiến máu định kỳ, nhất là trong thời điểm nhu cầu tăng cao”, bà Hiền bày tỏ.
|Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện TW Huế, việc hiến máu trong mùa lạnh hoàn toàn an toàn nếu người hiến chuẩn bị đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Thời tiết mưa lạnh có thể khiến cơ thể dễ mất nhiệt hơn, vì vậy người hiến cần giữ ấm, ăn nhẹ trước khi đến điểm hiến và ngủ đủ giấc để tránh hoa mắt hoặc hạ đường huyết. Tại các điểm hiến máu, đội ngũ y tế đều kiểm tra huyết áp, nhiệt độ cơ thể và bảo đảm phòng ốc ấm áp, giúp hạn chế tình trạng lạnh run hoặc mệt mỏi sau hiến. Sau khi hiến máu, người dân chỉ cần ngồi nghỉ 10 - 15 phút, uống đủ nước và tiếp tục giữ ấm để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Các bác sĩ khẳng định, hiến máu không ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí còn thúc đẩy quá trình tái tạo máu mới. Vì vậy, người dân có thể yên tâm tham gia hiến máu ngay cả trong những ngày mưa rét kéo dài.
Tường Vy