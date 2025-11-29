Lào anh em vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào . Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới chứng kiến những biến động khó lường, tình hữu nghị gắn bó, keo sơn giữa Việt Nam và Lào tiếp tục là điểm tựa tin cậy, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quốc tế trong sáng và là hành trang đưa cả hai nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

50 năm qua, Đất nước Triệu Voi đã đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hình chính trị tại Lào cơ bản ổn định, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm.

Chính phủ tích cực chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025) gắn với hai Chương trình nghị sự quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính và giải quyết vấn đề ma túy, hướng tới triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Kinh tế Lào duy trì mức tăng trưởng khá nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài và du lịch. Tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4,3%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2025 đạt 4,5%.

Về đối ngoại, Lào có quan hệ ngoại giao với khoảng 150 quốc gia, luôn tích cực tham gia xây dựng nền hòa bình, ổn định và hợp tác ở châu Á-Thái Bình Dương. Uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu to lớn trên là minh chứng cho đường lối lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, một đảng cách mạng không ngừng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trên thế giới, hiếm có mối quan hệ song phương nào cao đẹp, sâu đậm, nghĩa tình và bền chặt như quan hệ Việt Nam-Lào. Những thành tựu của cách mạng hai nước đều gắn liền với từng bước phát triển của mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Lào. Tình cảm đặc biệt đó được kết tinh, vun đắp từ bao mồ hôi, công sức và cả máu xương của lớp lớp thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, người dân Việt Nam và Lào đã đồng cam cộng khổ, cùng nhau bước qua những năm tháng khốc liệt, gian truân đấu tranh vì độc lập, tự do của cả hai dân tộc.

Trong quá trình đổi mới và hội nhập, mối quan hệ bền vững này tiếp tục là tài sản chung vô giá, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Đây không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn lực nội sinh quý báu để cả hai nước vững bước trên chặng đường phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đợi.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới hiện nay, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào vẫn không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với tin cậy chính trị được thắt chặt, hợp tác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục… đều ghi nhận các kết quả tốt đẹp. Tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước càng tỏa sáng giữa thời khắc khó khăn.

Tiếp nối sứ mệnh lịch sử vẻ vang, thế hệ trẻ Việt Nam và Lào nguyện nỗ lực góp sức viết tiếp những trang sử vàng, thấm đẫm nghĩa tình sắt son và bền chặt giữa hai quốc gia láng giềng cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Công. Cả hai Đảng, hai nước đều đang đứng trước các sự kiện chính trị trọng đại - “ngưỡng cửa” của kỷ nguyên phát triển mới, đó là Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Vui mừng trước những thành tựu phát triển quan trọng, có ý nghĩa của Đất nước Triệu Voi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh và trí tuệ, gặt hái nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước sau như một, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cam kết ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của Lào, và làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.