Cựu chiến binh làm kinh tế từ lợi thế đầm phá

Anh Bảy giới thiệu cho du khách nhí về vùng đầm phá Tam Giang

Bản lĩnh của người lính

Năm 2013, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Bảy trở về thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền với quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất mình sinh ra. Anh vừa tham gia lực lượng dự bị động viên của địa phương, vừa tìm hướng phát triển kinh tế từ lợi thế vùng đầm phá Tam Giang.

Những năm đầu khởi nghiệp không ít khó khăn, từ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm đến những rủi ro do thời tiết, dịch bệnh trên thủy sản. Với bản lĩnh của người lính, anh không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, gia đình anh đang nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 5.000m² mặt nước đầm phá, mỗi vụ thả nuôi khoảng 100 nghìn con tôm và hơn 1.000 con cua giống. Mô hình mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định.

Năng nổ, trách nhiệm trong các phong trào, năm 2020, dù tuổi đời còn khá trẻ, anh được hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Ngư Mỹ Thạnh. Trên cương vị chi hội trưởng, anh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của hội, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở người CCB trẻ này chính là sự nhạy bén trong việc khai thác tiềm năng du lịch của vùng đầm phá Tam Giang. Nhận thấy vẻ đẹp nguyên sơ của hệ sinh thái nơi đây cùng những giá trị văn hóa của làng chài có thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, anh cùng bà con mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng.

Gia đình anh đầu tư thuyền phục vụ khách tham quan, xây dựng nhà chồ giữa đầm để du khách nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản tươi sống. Đến với Ngư Mỹ Thạnh, du khách không chỉ được trải nghiệm không gian yên bình của vùng đầm phá mà còn có cơ hội chèo SUP, bắt trìa, khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn bần chua, theo chân ngư dân đánh bắt thủy sản và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê hương.

Hướng đến phát triển bền vững

Với chúng tôi, điều để lại nhiều thiện cảm nhất ở người chi hội trưởng CCB làm du lịch này không chỉ là sự năng động mà còn là sự nhiệt tình, hiếu khách và thân thiện.

"Làm du lịch không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà còn là cách gìn giữ những giá trị thiên nhiên, văn hóa địa phương. Vì vậy, việc khai thác các nguồn lợi tự nhiên luôn được thực hiện theo hướng bền vững, vừa phục vụ du khách, vừa bảo vệ môi trường sinh thái", anh Bảy chia sẻ.

Đến nay, khu vực Ngư Mỹ Thạnh đã có trên 70 thuyền tham gia phục vụ du lịch cộng đồng. Với vai trò chi hội trưởng CCB, anh thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và bà con làm du lịch văn minh, tuyệt đối không chèo kéo, không "chặt chém" du khách, không chở quá số người quy định và luôn trang bị đầy đủ áo phao, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình trải nghiệm trên đầm phá.

Ông Nguyễn Duy Công, Phó Chủ tịch CCB xã Đan Điền, nhận xét: "Anh Phan Văn Bảy là cán bộ Hội trẻ, năng động, trách nhiệm và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển du lịch cộng đồng theo hướng văn minh, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh đầm phá Tam Giang và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương".

Từ người lính trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến chi hội trưởng CCB tận tâm và một hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, anh Phan Văn Bảy đang từng ngày khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ.