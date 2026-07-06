Những bài kiểm tra bản lĩnh

Messi (số 10) là nguồn cảm hứng của Argentina. Ảnh: Nhandan.vn

Nhà vô địch giải bài toán Ai Cập

Sau vòng bảng toàn thắng, Argentina bất ngờ trải qua 120 phút đầy vất vả trước Cape Verde. Đây là trận đấu mà hàng phòng ngự của đại diện Nam Mỹ nhiều lần để lộ khoảng trống, còn cường độ pressing suy giảm đáng kể ở cuối trận. Chiến thắng 3-2 chỉ đến sau khi hậu vệ Cape Verde phản lưới nhà trong hiệp phụ. Chính Lionel Messi cũng thừa nhận toàn đội đã cảm thấy mệt mỏi, trong khi HLV Scaloni khẳng định World Cup 2026 đang chứng minh không còn đội tuyển nào thực sự vượt trội.

Đó là lý do Argentina cần dành sự tôn trọng cho Ai Cập. Đại diện châu Phi không sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhưng lại là một trong những đội chơi phản công hiệu quả nhất giải đấu. Mohamed Salah và Omar Marmoush luôn sẵn sàng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương bằng tốc độ cùng khả năng di chuyển không bóng. Nếu Argentina tiếp tục dâng đội hình quá cao như trước Cape Verde, những pha chuyển trạng thái của Ai Cập hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Điểm tựa lớn nhất của Argentina vẫn là chất lượng tuyến giữa. Bộ ba Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul giúp đội bóng áo sọc xanh trắng kiểm soát nhịp độ trận đấu và đưa bóng đến những khu vực có thể mở ra cơ hội như hai hành lang biên hay khu vực trước vòng cấm đối phương. Chơi ở vị trí nhô cao hơn một chút, Messi vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của “Những vũ công Tango”. Khi Messi có bóng, anh có thể định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc thiên tài, dù tốc độ và cường độ hoạt động của anh không còn như giai đoạn đỉnh cao.

Trong trận đấu sắp tới, Ai Cập nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc: phòng ngự với đội hình thấp, chờ cơ hội phản công và đưa trận đấu vào thế giằng co càng lâu càng tốt. Chiến thắng trước Australia sau loạt luân lưu đã cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm của "Những Pharaoh".

Giới chuyên môn đều có chung nhận định rằng Argentina vẫn là ứng viên sáng giá hơn, nhưng nếu không cải thiện khả năng phòng ngự chuyển trạng thái, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể tiếp tục trải qua thêm một trận đấu đầy nhọc nhằn.

Manzambi (số 9) đang thi đấu bùng nổ tại World Cup 2026. Ảnh: Nhandan.vn

Cuộc đấu cân não

Cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Colombia lại được xem là cặp đấu cân bằng nhất vòng 16 đội.

Thụy Sĩ đang đứng trước cơ hội phá bỏ "lời nguyền" tồn tại suốt gần hai thập kỷ. Họ đã liên tục góp mặt ở các vòng knock-out World Cup nhưng đều dừng bước ngay vòng 16 đội. Chiến thắng trước Algeria ở vòng 32 đội không chỉ giúp đội bóng của Murat Yakin giành thắng lợi knock-out đầu tiên tại World Cup sau 88 năm mà còn mang đến sự tự tin rất lớn.

Điểm sáng của Thụy Sĩ tại giải lần này là sự bùng nổ của Johan Manzambi. Tiền vệ 20 tuổi đã ghi dấu giày vào nhiều bàn thắng từ đầu giải nhờ khả năng hoạt động rộng, đột phá và tạo đột biến giữa các tuyến. Bên cạnh kinh nghiệm của Granit Xhaka hay Manuel Akanji, Manzambi trở thành nhân tố giúp lối chơi Thụy Sĩ trở nên tốc độ và giàu sức sống.

Colombia vẫn duy trì lối đá giàu năng lượng với khả năng tranh chấp quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh. Đại diện Nam Mỹ không phụ thuộc vào một cá nhân mà triển khai tấn công bằng nhiều mũi nhọn, đồng thời luôn gây áp lực lớn từ hai biên. Trong hành trình đã qua tại World Cup 2026, Colombia ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất. Điều đó phần nào phản ánh sự thực dụng trong lối chơi mà HLV Nestor Lorenzo đã xây dựng.

James Rodriguez là nguồn sáng tạo của Colombia trong trận đấu sắp tới, còn Luis Diaz với tốc độ và khả năng tạo đột biến sẽ là ngòi nổ ở hành lang biên trái. Tuyến giữa của đại diện Nam Mỹ với Jefferson Lerma kết hợp cùng Kevin Castano sẽ rất giàu thể lực và khả năng tranh chấp. Trên hàng công, dù mất tiền đạo chủ lực Jhon Cordoba chấn thương nghỉ hết giải, HLV Nestor Lorenzo vẫn còn Luis Suarez, cầu thủ đã kiến tạo để Jhon Arias ghi bàn hạ Ghana tại vòng 32 đội.

Với việc cả Thụy Sĩ và Colombia đều xây dựng lối chơi quanh sự chắc chắn ở hàng thủ, tấm vé vào vòng tứ kết nhiều khả năng được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.