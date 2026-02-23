Gần 400 cán bộ, y bác sĩ tham hiến máu tình nguyện trong những ngày đầu năm mới

Gần 400 cán bộ, y bác sĩ tham gia chương trình

Theo Trung tâm Huyết học Truyền máu, thời điểm đầu năm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu do sinh viên các trường đại học nghỉ Tết, nhiều cơ quan, đơn vị chưa tổ chức hiến máu trở lại sau kỳ nghỉ dài. Trong khi đó, nhu cầu máu và tiểu cầu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Huế và khu vực miền Trung luôn ở mức cao. Trung bình mỗi ngày cần khoảng 200 đơn vị máu và 25 đơn vị tiểu cầu mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

Ngày hội hiến máu “Blouse trắng - Trái tim hồng” không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái trong toàn xã hội. Đến 11 giờ cùng ngày, Trung tâm đã tiếp nhận 330 đơn vị máu, trong đó có 322 đơn vị máu toàn phần và 8 đơn vị tiểu cầu do chính các y bác sĩ của bệnh viện hiến tặng. Hoạt động hiến máu tiếp tục được triển khai trong buổi chiều.

Nhân viên bảo vệ của Bệnh viện tham gia hiến máu

Những năm qua, phong trào “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” tại Bệnh viện Trung ương Huế luôn được cán bộ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực. Là những người trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đội ngũ y tế thấu hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu trong việc giành giật sự sống cho người bệnh. Nhiều cán bộ y tế trở thành gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện với số lần hiến máu ấn tượng là 52 lần, 41 lần hay 40 lần.

Ghi nhận những đóng góp đó, tập thể và cá nhân của bệnh viện đã được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND TP. Huế trao tặng nhiều bằng khen cao quý. Đặc biệt, tập thể Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự 3 năm liên tiếp (2023-2025) nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì hoàn thành xuất sắc công tác hiến máu tình nguyện.