Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Chương trình nghệ thuật tái hiện câu chuyện lịch sử về hành trình mở cõi của cha ông xưa

Với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi”, Lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chủ trì đã chính thức khai hội ngày 25/2 (mồng 9 Tết Bính Ngọ) tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân (151 Thiên Thai, phường An Cựu).

Đông đảo quan khách, người dân đã đến tham dự. Năm nay, lễ hội có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 720 năm hình thành và phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế - Trưởng Ban tổ chức lễ hội bày tỏ, về với lễ hội hôm nay, mỗi người chúng ta thành tâm dâng nén tâm hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, người đã dẫn dắt dân tộc vượt qua những thử thách lịch sử và tạo dựng nên đỉnh cao rực rỡ của nền văn minh Đại Việt. Đồng thời, kính cẩn tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân, biểu tượng cao đẹp của đức hy sinh, lòng hiếu nghĩa vẹn toàn, được Nhân dân đời đời kính ngưỡng khi đã gác lại hạnh phúc riêng tư, hy sinh vì đại nghĩa, góp phần xác lập vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế; để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức văn hóa của người Việt.

Trong lịch sử dân tộc, hiếm có một cuộc hôn nhân nào lại mang tầm vóc địa - chính trị và văn hóa sâu sắc như cuộc hôn phối giữa công chúa Huyền Trân và vua Chế Mân năm 1306. Hai châu Ô và châu Lý được trao về cho Đại Việt không chỉ là một sự mở rộng bờ cõi, mà còn là sự chuyển động của lịch sử về phương Nam, đặt nền móng cho vùng đất mà sau này trở thành trung tâm chính trị - văn hóa của xứ Đàng Trong, rồi kinh đô Phú Xuân dưới triều Nguyễn và hôm nay là TP. Huế trực thuộc Trung ương.

Trước đó, Ban tổ chức đã thực hiện các nghi lễ truyền thống theo đúng phong tục, lễ nghi cổ truyền. Trước là cáo yết các bậc tiền nhân, sau là gửi gắm ước nguyện về một năm mới “Quốc thái Dân an - Phong điều vũ thuận” cho đất nước và Nhân dân.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách được trải nghiệm miễn phí các hoạt động văn hóa nghệ thuật như trình diễn áo dài, thư pháp, bài chòi, các trò chơi dân gian và thể thao truyền thống…

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại tại lễ hội:

Người dân và du khách tham gia lễ hội dâng hương tại đền thờ Công chúa Huyền Trân

Không gian bài chòi trong khuôn khổ chương trình lễ hội

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Trình diễn áo dài sau khai hội

Lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu trong chuỗi chương trình Festival Huế 2026