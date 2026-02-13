  • Huế ngày nay Online
Hàng ngàn người cổ vũ giải đua ghe phường Hương Thủy lần I - 2026

ClockThứ Tư, 25/02/2026 12:51
HNN.VN - Giải đua ghe phường Hương Thủy lần I - 2026 diễn ra sáng 25/2 trên sông Đại Giang, thu hút hàng ngàn khán giả tham gia cổ vũ.

Vui cười với hội đua ghe câu phường Thanh Thủy

 Ông Ngô Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy phường Hương Thủy đánh trống khai màn giải đua

Ở lần đầu tổ chức, giải đã thu hút 10 đội tham gia, trong đó có 9 đội trên địa bàn phường và 1 đội đến từ phường Thanh Thủy. Tại giải, các đội tranh tài 10 độ đua, gồm 1 độ cúng, 1 độ phá và 8 độ tiền.

Ông Ngô Văn Vinh - Bí thư Đảng ủy phường Hương Thủy cho hay, giải nhằm tiếp nối truyền thống đua bơi thường được TX. Hương Thủy (cũ) tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm, đồng thời, tạo sân chơi vui, khỏe cho người dân trên địa bàn dịp đầu năm mới.

“Dự kiến, đây sẽ trở thành giải truyền thống hàng năm của phường Hương Thủy nhằm cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn phát triển và phục vụ đời sống tinh thần của người dân”, ông Vinh cho hay.

Một thông tin liên quan, theo lãnh đạo phường Thanh Thủy, dự kiến đầu năm 2027, giải đua trải truyền thống của TX. Hương Thủy trước đây sẽ được tổ chức trở lại và phường Thanh Thủy là đơn vị đăng cai.

Một số hình ảnh tại giải đua:

 Xuất phát
 So kè quyết liệt
 Lộn vè thể hiện kỹ thuật của các đội tham gia 
 Trao giải độ tiền cho các đội xuất sắc
 Giải thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia, cổ vũ

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: đua ghehương thủyphường hương thủybạn bơiđua trải
