Cứu sống bé gái 3 tuổi nguy kịch do sặc hạt hướng dương

Các bác sĩ nội soi phế quản, cấp cứu bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi P.T.N.P (3 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) được đưa vào viện trong tình trạng khó thở dữ dội, thở rít thanh quản và có dấu hiệu suy hô hấp tiến triển. Theo gia đình, trước đó trẻ không xuất hiện cơn ho sặc hay tím tái, chỉ có biểu hiện khàn tiếng nhẹ và khó thở tăng dần.

Ê-kíp trực nhanh chóng thiết lập đường thở, hỗ trợ thở ô xy lưu lượng cao, đồng thời kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, khẩn trương hội chẩn với chuyên khoa Tai Mũi Họng để tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Các bác sĩ phát hiện dị vật mắc ngay dưới dây thanh âm, bít tắc gần như hoàn toàn đường thở trên. Do dị vật nằm sát thanh môn, việc đặt nội khí quản không thể thực hiện. Trước tình huống nguy cấp đe dọa tính mạng, bệnh nhi được chỉ định mở khí quản khẩn cấp tại giường để thiết lập đường thở thay thế.

Kíp nội soi gắp thành công dị vật là một hạt hướng dương ra khỏi đường thở. Tiếp đó, trẻ được thở máy hỗ trợ, điều trị kháng viêm, chống phù nề tích cực .

Sau 8 giờ, bệnh nhi được cai máy thở thành công, tình trạng hô hấp ổn định. Hiện trẻ đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức Tích cực - Cấp cứu Nhi, điều trị kháng sinh, khí dung và vật lý trị liệu hô hấp, sức khỏe tiến triển tích cực, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.