Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Về những kết quả nổi bật sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cho biết, thành phố Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trước hết là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm đúng chủ trương, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và vận hành ổn định ngay từ đầu. Từ 133 xã, phường, thị trấn, thành phố đã sắp xếp còn 40 xã, phường, qua đó tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Từ kết quả đạt được, xin đồng chí cho biết, đâu là thước đo quan trọng nhất về hiệu quả của mô hình?

Mô hình mới đã tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc, rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn.

Theo tôi, bộ máy tinh gọn hay quy trình xử lý nhanh hơn chỉ là điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thước đo quan trọng nhất của mô hình chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Khi người dân được giải quyết thủ tục thuận lợi hơn, doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư nhanh hơn và chính quyền phản ứng kịp thời hơn trước yêu cầu thực tiễn, đó là minh chứng rõ nhất về hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí có thể cho biết rõ hơn những chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ doanh nghiệp, người dân tốt hơn, khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở Huế?

Trước hết, chính quyền cấp xã chủ động hơn trong giải quyết công việc, nhiều nhiệm vụ được xử lý ngay tại cơ sở, giúp rút ngắn thời gian, giảm khâu trung gian và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, mở rộng việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và hồ sơ giải quyết đúng hạn đều duy trì ở mức cao, cho thấy năng lực phục vụ của chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên. Phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ cũng chuyển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

Có thể khẳng định, mô hình mới đã góp phần chuyển hoạt động của chính quyền cơ sở từ tư duy “tiếp nhận, xử lý” sang “hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành”, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng nhìn nhận một số khó khăn như áp lực công việc ở cấp xã tăng, thiếu nhân lực ở một số lĩnh vực chuyên môn và hạ tầng dữ liệu chưa thật sự đồng bộ. Đây là những vấn đề thành phố đang tiếp tục tập trung tháo gỡ thông qua đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, hoàn thiện hạ tầng số và chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vỹ Dạ.

Đồng chí đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức?

Sắp xếp tổ chức bộ máy là điều kiện cần, nhưng để mô hình mới vận hành hiệu quả thì phải chuyển được văn hóa công vụ từ “quản lý” sang “phục vụ”; từ làm việc theo thói quen hành chính sang làm việc theo kết quả, theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trước hết, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đã chủ động hơn trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Hình ảnh cán bộ tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trực tiếp hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, giải thích quy trình và theo dõi tiến độ xử lý đã trở nên phổ biến hơn. Cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn có trách nhiệm giúp người dân hiểu đúng, làm đúng, giảm việc đi lại nhiều lần.

Thứ hai, trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ được xác định rõ hơn. Khi nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, mỗi cán bộ đều thấy rõ hiệu quả công việc của mình gắn trực tiếp với chất lượng phục vụ người dân và uy tín của chính quyền.

Thứ ba, năng lực chuyên môn và kỹ năng số của đội ngũ từng bước được nâng lên. Đội ngũ công chức cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, với khoảng 99% có trình độ đại học trở lên và sau đại học.

Đồng chí có thể chia sẻ những thách thức lớn nhất và các giải pháp mà thành phố đã thực hiện để tháo gỡ, bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy?

Quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là giai đoạn đầu đặt ra không ít thách thức. Khi nhiều nhiệm vụ được chuyển giao về cấp xã, khối lượng công việc tăng lên trong khi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích ứng với yêu cầu mới. Bên cạnh đó, chất lượng nhân lực giữa các địa bàn chưa đồng đều, còn thiếu cán bộ có kinh nghiệm đối với một số nhiệm vụ chuyên môn sâu mới được phân cấp; kỹ năng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu, xử lý công việc đa lĩnh vực chưa đồng đều. Ngoài ra, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực cũng chưa thật sự đồng bộ.

Để tháo gỡ những khó khăn này, thành phố đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường điều động, bổ sung nhân lực, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó, thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu, mở rộng giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Thời gian tới, Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau sắp xếp và xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng chí kỳ vọng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo ra những đột phá nào trong những năm tới?

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn mở ra phương thức quản trị hiện đại, tinh gọn, gần dân và hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho Huế bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tôi kỳ vọng mô hình này sẽ tạo ra những đột phá về năng lực quản trị, giúp chính quyền điều hành linh hoạt, ra quyết định nhanh và phát huy tốt hơn vai trò của chính quyền cơ sở. Đồng thời, nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn và hỗ trợ hoạch định chính sách chính xác, kịp thời. Mô hình mới cũng tạo điều kiện để mỗi xã, phường chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế riêng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Điều tôi kỳ vọng nhất là xây dựng một chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân, phục vụ dân và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khi người dân hài lòng hơn, doanh nghiệp tin tưởng hơn và chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ trở thành động lực quan trọng để Huế phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc của đô thị di sản.

Xin cảm ơn đồng chí!