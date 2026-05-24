Phát triển mô hình liên kết trong lĩnh vực chăm sóc khỏe người cao tuổi

Toàn cảnh hội nghị.

Đó là một trong những ý kiến được đưa ra tại hội nghị “Tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi, góp phần bảo đảm an ninh phi truyền thống”, do Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Công ty cổ phần Bavieco tổ chức tại Hà Nội.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi theo Chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Hội nghị trao đổi, thảo luận về thực trạng và xu hướng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam dưới góc nhìn an ninh phi truyền thống; tư vấn, đề xuất các giải pháp hợp tác, liên kết chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện-nhân văn-bền vững gắn với phát triển kinh tế bạc. Việc phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm an ninh phi truyền thống sẽ góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi cho biết, một trong những điểm nghẽn hiện nay của lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi là sự thiếu liên kết giữa các mô hình. Điều thị trường cần hiện nay không chỉ là thêm các viện dưỡng lão, mà là hình thành mạng lưới liên kết giữa các mô hình kinh tế bạc trên phạm vi toàn quốc. Kinh tế bạc không phải chỉ là chăm sóc người già, mà còn là phát huy vai trò của người cao tuổi.

Do đó, cần sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở dưỡng lão, tổ chức xã hội và cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi. Chăm sóc người cao tuổi nên được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm đào tạo nhân lực, điều dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ tinh thần.

Tại hội nghị, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi. Đây là lực lượng có kinh nghiệm và tri thức lớn, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông, chăm sóc người cao tuổi không còn là vấn đề phúc lợi đơn thuần mà gắn trực tiếp với mục tiêu bảo đảm an ninh con người. Cùng với chăm sóc sức khỏe, việc hoàn thiện cơ chế để đội ngũ chuyên gia cao tuổi tiếp tục tham gia tư vấn, quản lý và đóng góp cho xã hội cũng là yêu cầu chiến lược.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại hội nghị là mô hình liên kết giữa nhà trường-viện nghiên cứu-doanh nghiệp để phát triển ngành dưỡng lão theo hướng chuyên nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng, kinh tế bạc muốn phát triển bền vững cần được xây dựng trên “3 trụ cột”, gồm chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi và phát triển hệ sinh thái dịch vụ chuyên biệt.

Các trường đại học cần tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dưỡng lão, điều dưỡng, phục hồi chức năng và quản trị dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Trong khi đó, các viện nghiên cứu sẽ đóng vai trò tư vấn chính sách, nghiên cứu xu hướng già hóa dân số, xây dựng tiêu chuẩn vận hành và đề xuất cơ chế phát triển kinh tế bạc. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ là lực lượng trực tiếp đầu tư, vận hành các mô hình dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và các dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở liên quan đã trao đổi định hướng hợp tác, tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm hình thành mạng lưới chăm sóc người cao tuổi tại Hà Nội và một số địa phương. Hoạt động này hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, từng bước hình thành “Liên minh các cơ sở chăm sóc sức khỏe người có công và người cao tuổi Việt Nam”. Qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác chuyên môn, dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam.

