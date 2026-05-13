Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hè

Tại hội nghị, UBND phường Thuận Hóa đã quán triệt nhiều nội dung trọng tâm đối với lực lượng lái xe phục vụ du lịch. Trong đó yêu cầu các lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định về an ninh, an toàn đường bộ; thực hiện đón, trả khách đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, di chuyển. Đồng thời chú trọng giữ gìn vệ sinh phương tiện, trang phục gọn gàng, lịch sự để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện đối với du khách khi đến Huế.

Hội nghị cũng nhấn mạnh việc niêm yết giá công khai, thống nhất; tuyệt đối không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay nâng giá gây phản cảm. Lực lượng lái xe được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử văn minh, thân thiện, xem mỗi tài xế là một “đại sứ du lịch”, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Huế thông qua thái độ phục vụ tích cực, chuyên nghiệp.

Phần thảo luận thu hút nhiều ý kiến trao đổi từ đại diện lực lượng lái xe xích lô và xích lô công nghệ. Các ý kiến tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thực tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách du lịch. Sau phần trao đổi, các lái xe đã tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động phục vụ du lịch trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Phan Lương Bằng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để hoạt động phục vụ du lịch ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp và văn minh hơn góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến Huế.