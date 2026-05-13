  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 14/05/2026 14:49

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hè

HNN.VN - Sáng 14/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị quán triệt công tác phục vụ khách du lịch trong các dịp cao điểm lễ hội và mùa du lịch hè năm 2026, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dânHài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dânThuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm

 Đại diện đội ngũ xích lô du lịch phát biểu ý kiến 

Tại hội nghị, UBND phường Thuận Hóa đã quán triệt nhiều nội dung trọng tâm đối với lực lượng lái xe phục vụ du lịch. Trong đó yêu cầu các lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định về an ninh, an toàn đường bộ; thực hiện đón, trả khách đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, di chuyển. Đồng thời chú trọng giữ gìn vệ sinh phương tiện, trang phục gọn gàng, lịch sự để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện đối với du khách khi đến Huế.

Hội nghị cũng nhấn mạnh việc niêm yết giá công khai, thống nhất; tuyệt đối không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay nâng giá gây phản cảm. Lực lượng lái xe được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử văn minh, thân thiện, xem mỗi tài xế là một “đại sứ du lịch”, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Huế thông qua thái độ phục vụ tích cực, chuyên nghiệp. 

 Phần thảo luận thu hút nhiều ý kiến trao đổi từ đại diện lực lượng lái xe xích lô và xích lô công nghệ. Các ý kiến tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thực tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách du lịch. Sau phần trao đổi, các lái xe đã tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động phục vụ du lịch trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Phan Lương Bằng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để hoạt động phục vụ du lịch ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp và văn minh hơn góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến Huế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuận hoádu lịchxích lô
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Khánh Hòa năm nay

Khánh Hòa từ lâu đã khẳng định vị thế là "thủ phủ" du lịch biển của Việt Nam với những vịnh biển xanh ngắt và dải cát trắng mịn màng. Tuy nhiên, nếu bạn đã quá quen thuộc với nhịp sống hối hả của trung tâm Nha Trang, hãy thử một lần dịch chuyển về phía Nam để khám phá bán đảo Cam Ranh.

Những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Khánh Hòa năm nay
Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân

Sáng 13/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc với người dân các tổ dân phố 6, 7, 8 khu vực Phú Hội liên quan đến Đề án “Phố đi bộ sông Như Ý” dự kiến sẽ được khởi động vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026.

Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân
Xây dựng môi trường du lịch: Chuyện không của riêng ai

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp và nâng cao khả năng phản ứng, môi trường du lịch Huế vẫn còn những “hạt sạn”. Thực tế cho thấy, hình ảnh điểm đến không chỉ là việc riêng của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà còn ở từng cơ sở kinh doanh, người lao động và cách ứng xử của người dân. Bởi bên cạnh chất lượng dịch vụ, thái độ và hành vi ứng xử mới là yếu tố định hình ấn tượng của du khách.

Xây dựng môi trường du lịch Chuyện không của riêng ai
Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển
Hãy để cơ hội cho những điều tốt đẹp cất tiếng

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Huế đã chứng kiến sự bùng nổ ấn tượng về lượng khách du lịch, trở thành một trong những điểm đến thu hút hàng đầu cả nước. Dòng người đổ về tham quan các di tích, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng tăng mạnh, tạo nên không khí sôi động hiếm thấy.

Hãy để cơ hội cho những điều tốt đẹp cất tiếng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top