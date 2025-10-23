  • Huế ngày nay Online
Đưa 231 sản phụ đến nơi tránh trú bão an toàn

HNN.VN - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, ngành Y tế TP. Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, người già và các đối tượng yếu thế.

Trung tâm Y tế Phú Vang đón các sản phụ đến tránh trú bão  

Theo thống kê, toàn thành phố có 728 phụ nữ mang thai dự sinh từ ngày 22/10 đến 15/11, trong đó nhiều trường hợp nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão. Sở Y tế TP. Huế đã vận động, đón 231 sản phụ có thời gian dự sinh trùng với thời điểm bão số 12 đến 9 trung tâm y tế trên địa bàn để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và bảo đảm an toàn.

Cùng với việc di chuyển sản phụ đến nơi an toàn, các trạm y tế phối hợp các gia đình và chính quyền địa phương hướng dẫn người dân sơ tán khỏi vùng trũng, ngập lụt. Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện trực thuộc được yêu cầu trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Sở Y tế TP. Huế cũng thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các trung tâm y tế vùng thấp, nguy cơ ngập sâu như Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy... Các đơn vị được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, chủ động bảo quản thiết bị, thuốc, hóa chất và đảm bảo công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn trong - sau bão.

Ngành Y tế TP. Huế khẳng định, việc bảo vệ an toàn cho sản phụ, trẻ sơ sinh, bệnh nhân và người dân tại vùng ngập lụt là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong đợt ứng phó mưa bão lần này.

KHÁNH THƯ
Nữ shipper

Là phụ nữ “chân yếu, tay mềm”, họ vẫn chọn công việc shipper - tưởng chừng như mặc định cho nam giới. Trên từng con hẻm nhỏ, họ không chỉ mang theo những đơn hàng mà còn là nghị lực và lòng tự trọng của người lao động.

